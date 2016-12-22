Экс-глава штаба Трампа Пол Манафорт явился в ФБР по требованию властей

Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт уже прибыл в ФБР в сопровождении своего адвоката. По данным CNN и NYT, ему могут предъявить обвинение по делу о «вмешательстве» России в выборы в США

Пол Манафорт (Фото: Matt Rourke / AP)

Экс-главу предвыборного штаба и бывшего советника Дональда Трампа Пола Манафорта обязали сдаться федеральным властям, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники близкие к расследованию.

По данным газеты, ему будет предъявлено первое обвинение в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США.

По данным Reuters, он уже прибыл в офис ФБР в Вашингтоне в сопровождении своего адвоката.

​Вместе с Манафортом явиться к федеральным властям поручено также его бывшему бизнес-советнику, Рику Гейтсу, уточняет The New York Times. Газета также отмечает, что пока неясно, какие именно обвинения будут предъявлены Манафорту, однако это означает, что в деле о российском вмешательстве в выборы произошел значительный прорыв, так как в расследовании наконец-то может появиться первый обвиняемый.

Рик Гейтс — давний партнер Манафорта, его имя появляется в документах офшорной компании, связанной с Манафортом, через которую он получал платежи от политиков и бизнесменов из Восточной Европы.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с мая по август 2016 года. Он также известен как бывший советник Виктора Януковича — он несколько лет консультировал Партию регионов, лидером которой он был.

Его отставку с поста главы избирательного штаба источники издания Politico связывали с недовольством семьей Трампа возможными связями Манфорта с Россией и Украиной.

Манафорт находился под следствием за нарушения федерального налогового законодательства США, отмывание денег и нарушение законодательства о лоббизм. Издание The Wall Street Journal уточняет, что обвинения, которые предъявят Манафорту, могут быть связаны именно с налоговым мошенничеством.

Летом 2017 года в доме Манафорта в Александрии (штата Виржиния) прошли обыски — этот обыск стал первым в рамках расследования о «русском следе» в выборах президента США. В ходе обысков были изъяты финансовые и налоговые документы.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на свои источники, что спецпрокурор Роберт Мюллер, которому поручено расследования дела о вмешательстве России в выборы в США, уже готов предъявить первые обвинения, и даже называл имя Манафорта.

Позже портал BuzzFeed сообщил, что правоохранительные органы сочли подозрительными 13 денежных переводов на сумму в $3 млн за 2012-2013 годы.

Деньги проходили через счета на Кипре и в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, а в конечном счете попадали в США, однако деталей издание не называло, равно как и не писало о доказательсвах незаконности действий Манафорта.

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