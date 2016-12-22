Минстрой предложил отстранить управляющие компании от сборов за ЖКХ

Российское Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) разработало законопроект, согласно которому оплатить услуги ЖКХ напрямую можно будет ресурсоснабжающим организациям (фирмам, занимающимся отоплением, водоснабжением и др.). Управляющие компании от сбора этих средств, согласно предложению ведомства, должны быть освобождены, узнала газета «Известия».​

В министерстве, как уточняет издание, эту информацию подтвердили. К инициативе исключить управляющие компании из цепочки оплаты за коммунальные ресурсы подтолкнула задержка платежей. Об этом прежде заявлял глава Минстроя Михаил Мень. На 19 июля, по его данным, долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства достигли 1,34 трлн руб., из которых «долги населения» составляли только 645 млрд руб. Средства, как уточнял министр, в основном не выплачивают организации, в том числе управляющие компании. На их счета, согласно новому законопроекту ведомства, как замечают «Известия», будут поступать только деньги непосредственно за управление.​

«В целом ситуация с долгами остается напряженной, только объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд руб.», — пояснили газете в пресс-службе министерства, заметив, что «это средства, собранные управляющими компаниями с потребителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим компаниям».

При этом дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал 2017 года по сравнению с первым кварталом, как подчеркнули в ведомстве, уже сократилась на 7,45%.

Ранее, 23 октября, законопроект об оплате ЖКХ в обход управляющих компаний поддержал председатель российского правительства Дмитрий Медведев. «Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры?» — замечал он. Кабмину на ближайшем заседании премьер-министр поручил внести эту инициативу на обсуждение.