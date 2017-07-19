Минстрой назвал самых злостных неплательщиков по ЖКХ

Глава Минстроя Михаиль Мень назвал общую сумму задолженности по ЖКХ и рассказал, кто является самым жестким неплательщиком

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что объем долгов организаций и граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составил 1,34 трлн руб. Об этом Мень заявил в интервью «Российской газете».

«Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 трлн руб., из них долги населения 645 млрд руб.», — сказал министр. Он отметил, что жители «очень дисциплинированно» платят за ЖКХ, однако «в последнее время» сумма долга у населения выросла с 4 до 6%.

Как пояснил глава Минстроя, в основном долги не выплачивают организации, в том числе управляющие компании. В министерстве планируют снизить объем задолженности за поставленные ресурсы, устранив посредников между потребителями и ресурсоснабжающими компаниями.

Мень также отметил, что в ведомстве составили портрет злостного неплательщика. По его словам, среди таких людей часто встречаются владельцы инвестиционных квартир, которые покупают их для детей или ради сохранения своих средств. «Если они думают — я здесь не живу, зачем платить? — то возникают проблемы», — указал министр.

Также Мень рассказал, что собираемость платежей на капитальный ремонт по сравнению с 2015 годом выросла на 8,5% и достигла 87%. «Если два года назад к нам обращались с вопросами, зачем это нужно, то теперь обращения уже другого порядка. Они касаются конструктивных вещей, контроля над тем, как расходуются деньги, очередности ремонтов», — сказал он.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, в 2016 году на учете находились 4 млн исполнительных производств о взыскании задолженности по ЖКХ на сумму более 91 млрд руб. По средней сумме долга за услуги ЖКХ, согласно последним отчетам, лидирует Москва — по состоянию на 1 мая 2017 года в столице на одно дело о взыскании приходится 62,6 тыс. руб. задолженности.