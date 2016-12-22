Актер Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Американский актер Кевин Спейси в Twitter опубликовал заявление, в котором рассказал о своей нетрадиционной ориентации и принес извинения актеру Энтони Рэппу, который обвинил его в сексуальных домогательствах.

По словам Рэппа, эпизод произошел, когда ему было 14 лет. В это время он играл вместе со Спейси в одном из бродвейских мюзиклов. Рэпп рассказал порталу BuzzFeed, что Спейси, которому тогда было 25 лет, пригласил его на вечернику к себе домой, где напился и попытался вступить с ним в сексуальный контакт. Из-за опьянения Спейси Рэппу удалось высвободиться и уйти.

Комментируя заявление Рэппа, Спейси заявил, что уважает Энтони Рэппа как актера и восхищается им. По словам Спейси, он был шокирован, когда услышал его историю, и действительно не помнит, как пытался это сделать.

«Я действительно не помню этой встречи, ведь это, вероятно, произошло более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я должен ему искренние извинения за свое неприемлемое пьяное поведение, и я сожалею, что эти чувства преследуют его все эти годы», — говорится в заявлении Спейси.

Кроме того, актер заявил, что эта история побудила его открыто заявить о своей ориентации.

«Я знаю, что есть и иные истории обо мне и что некоторые из них подпитываются тем фактом, что я защищаю свою личную жизнь», — написал он.

По его словам, его близкие знают, что у него были отношения и с мужчинами, и с женщинами.

«Я любил мужчин и встречался с мужчинами на протяжении всей своей жизни и теперь я выбираю жить как гей», — заключил Кевин Спейси.

Заявление Энтони Рэппа последовало на фоне скандала о сексуальных домогательствах в Голливуде, в центре которого оказался знаменитый продюсер Харви Вайнштейн. Его обвинили в домогательствах не менее 40 женщин.

После этого Вайнштейн потерял работу в созданной им The Weinstein Company. Также он был исключен из Американской киноакадемии и лишен членства в Британском институте кино. ​Также в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.