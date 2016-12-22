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В результате стрельбы на футбольном матче в Мексике погибли три человека
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В результате стрельбы на футбольном матче в Мексике погибли три человека
Общество, 08:53
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В результате стрельбы на футбольном матче в Мексике погибли три человека

В одном из наиболее опасных с точки зрения преступности мексиканском штате Герреро неизвестные открыли стрельбу по зрителям любительского футбольного матча, сообщает местное издание Quadratin.

Инцидент, согласно официальному сообщению полиции, произошел около 15:00 по местному времени в столице штата, городе Чильпансинго. Преступники, как рассказали мексиканские сотрудники правоохранительных органов, сперва пошли на штурм здания суда, которое находится недалеко от футбольного поля, а затем начали стрелять по пришедшим на матч людям.

В результате происшествия, по данным медиков, на месте случившегося погибли два человека. Еще один раненый скончался в больнице, количество пострадавших не уточняется. Остальных подробностей прошествия в полиции не рассказали.

Видео: Quadratin Guerrero / YouTube

Позже Quadratin опубликовало видеозапись с места происшествия. На ней заметно, как перед лежащим на земле человеком склонились несколько женщин. Рядом видны следы крови.

Штат Герреро на протяжении последних нескольких лет остается одним из самых опасных регионов Мексики. В 2016 году, согласно официальным данным, там было зарегистрировано свыше 2 тыс. преднамеренных убийств.

Теги: стрельба , Мексика , футбольный матч
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