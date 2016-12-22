США предупредили Россию о начале учений стратегических ядерных сил

Вашингтон начал проводить ежегодные учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром» (Global Thunder), о чем заранее уведомил Россию. Об этом «РИА Новости» рассказал официальный представитель американского стратегического командования (STRATCOM) Брайан Магуир.

По его данным, маневры стартовали 30 октября. В ходе них американские военные надеются отработать «действия средств глобального удара и противоракетной обороны», а также «кибервозможности».

«Согласно положениям [договора] о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях», — напомнил Магуир, добавив также, что именно поэтому Россия «заранее была уведомлена об этом учении», а, например, Китай, который также обладает ядерным оружием, — нет. Это, как заметил собеседник агентства, произошло потому что у Вашингтона и Пекина нет соответствующего соглашения, которое требовало бы подобного уведомления.

«Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил министерства обороны [США] и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность», — пояснил представитель американского стратегического командования, подчеркнув, что маневры «позволяют STRATCOM и его подразделениям готовиться к предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США».

Сценарий этих учений, по информации Магуир, предусматривает «различные стратегические угрозы» для Соединенных Штатов и «задействует все возможности STRATCOM» с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.

Ранее, 26 и 27 октября, в России также состоялись комплексные учения стратегических ядерных сил. В ходе тренировки по управлению этими подразделениями четыре баллистические ракеты запустил президент России Владимир Путин. До этого об успешно проведенных учениях, в которых также были задействованы Стратегические ядерные силы России отчиталось Минобороны.

В Кремле позже не стали связывать эти тренировки с событиями в мире. «Испытание ядерной триады является регулярным процессом, не связано с какими-то международными событиями», — отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Эти маневры, по его данным, не влияли на международную напряженность и проходили «в строгом соответствии» с общепринятыми нормами и с «необходимыми уведомлениями».