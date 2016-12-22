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В ДНР обвинили украинских военных в обстреле наблюдателей СЦКК
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В ДНР обвинили украинских военных в обстреле наблюдателей СЦКК
Политика, 00:57
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В ДНР обвинили украинских военных в обстреле наблюдателей СЦКК

В самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР) утверждают, что в поселке Александровка украинские военные обстреляли наблюдателей из Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК). ​Об этом со ссылкой на представителя ДНР в центре сообщает «Интерфакс».

По словам представителя ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Александровке в 9:00 из противотанкового гранатомета СПГ-9. «Около 9:10 зафиксирован разрыв вблизи здания школы, где располагается наблюдательная группа «Александровка», — сказал представитель. Пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщил «Донецкому агентству новостей» глава администрации поселка Константин Чалый, боеприпас разорвался в 15 м. от здания школы.

При этом, как сообщает Минобороны Украины, 28 октября военные ДНР совершили обстрел жилых домов поселка Авдеевка. В результате инцидента пострадавших нет.

Теги: Украина , ДНР , наблюдатели , СЦКК
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