В ДНР обвинили украинских военных в обстреле наблюдателей СЦКК

В самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР) утверждают, что в поселке Александровка украинские военные обстреляли наблюдателей из Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Об этом со ссылкой на представителя ДНР в центре сообщает «Интерфакс».
По словам представителя ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Александровке в 9:00 из противотанкового гранатомета СПГ-9. «Около 9:10 зафиксирован разрыв вблизи здания школы, где располагается наблюдательная группа «Александровка», — сказал представитель. Пострадавших в результате обстрела нет.
Как сообщил «Донецкому агентству новостей» глава администрации поселка Константин Чалый, боеприпас разорвался в 15 м. от здания школы.
При этом, как сообщает Минобороны Украины, 28 октября военные ДНР совершили обстрел жилых домов поселка Авдеевка. В результате инцидента пострадавших нет.