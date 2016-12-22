В Минэкономразвития сообщили о росте товарооборота России и Китая

В январе–августе 2017 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,3% (до $54,4 млрд). Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития.

По информации ведомства, на 39,4% увеличились экспортные поставки из России в Китай (до $24 млрд). Импорт из Китая также вырос на 32,3% по сравнению с 2016 годом (до $30,4 млрд). Основной продукцией российского экспорта в Китай является продукция топливно-энергетического комплекса (ТЭК, около 70%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (11%). Также 7,5% поставок занимают машины, оборудование и транспортные средства.

Показатель импорта машин, оборудования и транспортных средств из Китая составляет 58%, еще 11,8% приходятся на текстильные изделия и обувь. Кроме того, 9,2% поставок из Китая занимает продукция химической промышленности.

В начале марта РБК на основе данных ФТС подсчитал, что Китай стал крупнейшим импортером российских продуктов (10,1%) по итогам 2016 года. Итого Россия поставила Китаю продуктов на сумму более $1,55 млрд. Главными товарами стали рыба, ракообразные моллюски и беспозвоночные, они обошлись Пекину в более чем $1 млрд. На соевые бобы пришлось более $121 млн, еще $107 млн Китай заплатил за подсолнечное масло.Помимо КНР в число крупнейших импортеров российских продуктов вошли Турция (9,2%), Египет (7,9%), Южная Корея (7,8%) и Казахстан (7,1%).