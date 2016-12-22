СМИ узнали о найденном химоружии у «Дхебхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе

На складах запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб обнаружено химическое оружие. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По словам источника, ядовитые вещества были найдены на складах в населенных пунктах Маарет-Мисрин и Газля. Собеседник агентства уточнил, что там террористы производили начиненные химикатами кустарные ракеты с дальностью полета до 15 км.

В поступившем в РБК сообщении Минобороны от 20 октября указывалось, что Госдеп США косвенно признал применение боевиками «Джебхат ан-Нусры» химического оружия. Как заявляли в российском оборонном ведомстве, в сообщении Госдепа идет речь о боевиках связанной с «Джебхат ан-Нусрой» группировке «Хайят Тахрир аш-Шам».

Террористы, по данным Госдепа, помимо прочего используют и химическое оружие. В Минобороны назвали это сообщение «первым официальным признанием» Госдепа использования боевиками «химического оружия» в Идлибе для «совершения терактов».