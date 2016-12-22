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В Москве задержали координатора столичного штаба Навального
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В Москве задержали координатора столичного штаба Навального
Политика, 16:35
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В Москве задержали координатора столичного штаба Навального

В Москве во время акции «День мобилизации волонтеров» у станции метро «Улица 1905 года» задержали координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина. О своем задержании Ляскин сообщил РБК.

«Я сейчас в Пресненском ОВД, проверяют по базам на причастность к совершению преступлений, какое именно преступление — не говорят. Специально для общения со мной приехал какой-то человек, который не представляется, возможно, из Центра противодействия экстремизму», — заявил Ляскин.

По его словам, также задержаны его заместитель Виталий Серуканов и юрист Дмитрий Волов. «Но я в отдельной комнате, и что с остальными, не знаю», — добавил активист.

В пресс-службе столичной полиции сообщили РБК, что не обладают информацией о задержании оппозиционеров.

Цель планировавшегося штабом Навального мероприятия — сформировать команды волонтеров и провести агитацию в Москве. Сбор сторонников оппозиционера был намечен на 14:00. После окончания акции члены штаба и волонтеры планировали обсудить ее итоги.

Навальный объявил в конце 2016 года о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РБК в августе заявила, что оппозиционер не сможет баллотироваться, так как имеет судимость по делу об организации хищения и растрате имущества предприятия «Кировлес».

В начале октября полиция обыскала московский штаб Навального. Сотрудники правоохранительных органов не указали причину обыска. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что у них нет данных об обысках в столичном штабе Навального.
Теги: задержание , Алексей Навальный , Николай Ляскин
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