В Москве полиция начала проверку четырех ТЦ после сообщений о минировании
Общество, 20:08
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В Москве полиция начала проверку четырех ТЦ после сообщений о минировании
В Москве полиция проверяет четыре торговых центра после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщили РБК в столичном управлении МВД.
Речь идет о ТЦ Водный», «Афимолл Сити», «Трамплин» и «Кунцево Плаза». «Поступила информация о подозрительных предметах, в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе. На вопрос об эвакуации людей из торговых центров собеседник РБК ответил, что «более подробной информации нет».
С начала сентября по российским городам прокатилась волна сообщений о ложных минированиях здания. Из-за возможной угрозы взрыва были эвакуированы аэропорты, вокзалы, административные здания, торговые центры, школы и другие помещения. После проверки взрывных устройств обнаружено не было.заявлял в начале октября глава ФСБ Александр Бортников, подозреваемыми в «телефонном терроризме» являются четверо россиян, которые находятся за границей. По его словам, у них есть сообщники на территории России. В четверг, 26 октября, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сообщил, что за полгода в России за ложные сообщения о минировании были осуждены 350 человек.