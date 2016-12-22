Число погибших при взрывах в столице Сомали увеличилось до 17

«Спартак» в пятый раз за сезон упустил победу на последних минутах

Саакашвили сообщил о планах прокуратуры экстрадировать его в Грузию

К поискам пропавшего близ Шпицбергена Ми-8 подключили спасателей МЧС

В Москве полиция начала проверку четырех ТЦ после сообщений о минировании

Глава полиции Каталонии признал свою отставку

Собчак пояснила слова Белковского об отказе от жесткой критики Путина

В результате взрывов в столице Сомали погибли семь человек

Чемпионат России по футболу. «Ростов» — «Спартак». Онлайн

При падении дельтаплана в Адыгее погибли два человека

Кадыров призвал не брать с собой на политические митинги детей

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Омске

Президента Бразилии прооперировали в Сан-Паулу

Государство выделит «Первому каналу» 3 млрд руб.

Польша заявила о желании вывезти из Франции памятник папе Иоанну Павлу II

СМИ сообщили о сбившем велосипедистку под Иваново пьяном священнике

В результате стрельбы в Харьковской области пострадали три человека

СМИ узнали о задержании совладельца киносети «Люксор» за неуплату налогов

Мэр Анкары подал в отставку по требованию Эрдогана

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«Зенит» отказался продать легионера турецкому клубу

В Петербурге открыли мемориал жертвам авиакатастрофы над Синаем

Пучдемон проигнорировал указания Мадрида о сложении своих полномочий

В Швеции неизвестные открыли огонь по дому офицера полиции

Два человека пострадали при подрыве гранаты у кафе под Донецком

Депутаты Рады обсудили с Волкером введение миротворцев в Донбасс

Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Тель-Авив экстренно сел в Краснодаре

В проекте поддержки ведущих вузов России «5–100» сохранил место 21 вуз

В женском теннисе определилась первая ракетка мира по итогам года

При крушении вертолета в Афганистане погиб американский солдат