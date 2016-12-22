Патриарх Кирилл подсчитал мировую паству РПЦ

Число прихожан Русской православной церкви Московского патриархата по всему миру составляет 180 млн человек. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава РПЦ патриарх Кирилл.
«Общее число членов Московского патриархата, проживающих как в России, так и за ее пределами, составляет около 180 млн человек», — привел он данные РПЦ. При этом Кирилл сослался на данные статистики, согласно которым около 75% граждан России считают себя православными.
Кирилл отметил распространение влияния РПЦ со времен Советского Союза. По его словам, сейчас при РПЦ действует около 36 тыс. приходов и1 тыс. монастырей. При этом к концу существования СССР, в 1998 году, действовало всего 6 тыс. храмов и 21 монастырь. «Происходящее ныне является именно чудом, поскольку во внешних обстоятельствах существования Русской православной церкви в советские годы невозможно усмотреть оснований для столь стремительного возрождения», — сказал патриарх.
Юрисдикция РПЦ, согласно ее уставу, распространяется на большую часть стран бывшего СССР. Кроме того, приходы РПЦ действуют в Китае, Японии, Монголии, Таиланде, на Кубе, в США и ряде других стран. Русская православная церковь считается крупнейшей православной автокефальной церковью среди всех существующих.