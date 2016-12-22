В Берлине приземлился последний рейс обанкротившейся Air Berlin

Последний рейс обанкротившейся авиакомпании Air Berlin приземлился в аэропорту Тегель в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Рейс AB 6210 из Мюнхена в Берлин прибыл в столицу Германии в 23:45 по местному времени (22:45 мск).

По данным FlightRadar, перед заходом на посадку пилоты совершили полет над Берлином по траектории в форме сердца. В аэропорту Тегель собрались сотни людей, чтобы встретить последний рейс авиакомпании.

Air Berlin 15 августа объявила о банкротстве, после того, как авиакомпания Etihad Airlines, владевшая 29,2% немецкого авиаперевозчика, перестала предоставлять ему финансовую помощь.