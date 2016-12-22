В Берлине приземлился последний рейс обанкротившейся Air Berlin
Бизнес, 03:16
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В Берлине приземлился последний рейс обанкротившейся Air Berlin
Последний рейс обанкротившейся авиакомпании Air Berlin приземлился в аэропорту Тегель в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Рейс AB 6210 из Мюнхена в Берлин прибыл в столицу Германии в 23:45 по местному времени (22:45 мск).
По данным FlightRadar, перед заходом на посадку пилоты совершили полет над Берлином по траектории в форме сердца. В аэропорту Тегель собрались сотни людей, чтобы встретить последний рейс авиакомпании.
Air Berlin 15 августа объявила о банкротстве, после того, как авиакомпания Etihad Airlines, владевшая 29,2% немецкого авиаперевозчика, перестала предоставлять ему финансовую помощь.В начале октября стало известно, что Air Berlin планировала уволить 1400 сотрудников авиакомпании. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на документы профсоюза перевозчика. Позднее крупнейшая авиакомпания ФРГ Lufthansa приобрела две дочерние компании Air Berlin за € 210 млн. – австрийский лоукостер NIKI и дортмундскую авиакомпанию Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW).
Российская авиакомпания S7 24 октября сообщила, что перевезет пассажиров, которые купили билеты от Air Berlin вплоть до 31 марта 2018 года (номера начинаются на 745), на собственных рейсах. Также пассажирам, которые купили билеты на рейсы Air Berlin у S7 (номера начинаются на 421), полностью вернут стоимость перелета и дадут 10% скидку на покупку других билетов.