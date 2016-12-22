Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,39 57,96 EUR Нал. 68,04 67,36 USD Бирж. 58,06 +0,21 EUR Бирж. 67,41 +0,00 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5828,42 +58,93 ММВБ 2068,76 +1,08% РТС 1118,62 +0,04% Brent 60,50 +1,71% DJIA 23434,19 +0,14% Nasdaq 6701,26 +2,20% FTSE 7505,03 +0,25%
В Берлине приземлился последний рейс обанкротившейся Air Berlin
Лента новостей
Итальянец получил 24 года тюрьмы за умышленное заражение женщин ВИЧ 02:53, Общество Учитель раскрыл сборы «Матильды» за два дня проката 02:25, Общество В США гражданин Узбекистана получил 15 лет тюрьмы за поддержку ИГ 01:57, Общество В Эквадоре сместили подозреваемого в коррупции вице-президента 01:31, Политика Коалиция ответила на обвинения в превращении Ракки в Дрезден 1945 года 01:21, Политика Посол России в США назвал антироссийские санкции «обреченными на провал» 01:13, Политика В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой» 01:05, Общество МИД отреагировал на объявление независимости Каталонии 00:41, Политика СМИ сообщили о первой атаке «Исламского государства» в Киргизии 00:08, Политика Совладелец кинотеатров «Люксор» стал фигурантом дела о неуплате налогов 27 окт, 23:43, Бизнес Омбудсмен опроверг связь между опозданием скорой помощи и протестами 27 окт, 23:34, Общество Минобрнауки отказалось лишить Мединского ученой степени 27 окт, 23:08, Общество Россельхознадзор анонсировал проверку производителей турецких томатов 27 окт, 22:59, Экономика США вдвое сократили выдачу виз россиянам 27 окт, 22:44, Политика Гольфист Тайгер Вудс признал себя виновным в опасном вождении 27 окт, 22:37, Общество Премьер Испании назначил выборы в парламент Каталонии на 21 декабря 27 окт, 22:05, Политика Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии 27 окт, 21:31, Политика ЦСКА впервые в сезоне проиграл на выезде в чемпионате России 27 окт, 21:26, Спорт Венгрия наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина 27 окт, 21:24, Общество Каталония решила отделиться от Испании. Фотогалерея 27 окт, 21:01, Фотогалерея  Греф выступил на конференции с фразой «не понимаю, чем я занимаюсь» 27 окт, 20:58, Бизнес Мясопереработчики заявили о достатке свинины в России несмотря на санкции 27 окт, 20:56, Экономика Правительство Германии не признало независимость Каталонии 27 окт, 20:45, Политика Рубль продемонстрировал нетипичную динамику при росте цен на нефть 27 окт, 20:05, Деньги «Эхо Москвы» рассмотрит дополнительные меры безопасности после атаки 27 окт, 19:52, Общество Конституционный суд дал Мадриду и Каталонии три дня на сбор документов 27 окт, 19:45, Политика Довесок к кредиту: можно ли отказаться от навязываемой страховки 27 окт, 19:43, Деньги Госдеп обнародовал список «запрещенных для бизнеса» российских компаний 27 окт, 19:43, Политика
В Берлине приземлился последний рейс обанкротившейся Air Berlin
Бизнес, 03:16
0
В Берлине приземлился последний рейс обанкротившейся Air Berlin

Последний рейс обанкротившейся авиакомпании Air Berlin приземлился в аэропорту Тегель в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle. 

Рейс AB 6210 из Мюнхена в Берлин прибыл в столицу Германии в 23:45 по местному времени (22:45 мск).

По данным FlightRadar, перед заходом на посадку пилоты совершили полет над Берлином по траектории в форме сердца. В аэропорту Тегель собрались сотни людей, чтобы встретить последний рейс авиакомпании.

Air Berlin 15 августа объявила о банкротстве, после того, как авиакомпания Etihad Airlines, владевшая 29,2% немецкого авиаперевозчика, перестала предоставлять ему финансовую помощь. 

В начале октября стало известно, что Air Berlin планировала уволить 1400 сотрудников авиакомпании. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на документы профсоюза перевозчика. Позднее крупнейшая авиакомпания ФРГ Lufthansa приобрела две дочерние компании Air Berlin за € 210 млн. – австрийский лоукостер NIKI и дортмундскую авиакомпанию Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW).

Российская авиакомпания S7 24 октября сообщила, что перевезет пассажиров, которые купили билеты от Air Berlin вплоть до 31 марта 2018 года (номера начинаются на 745), на собственных рейсах. Также пассажирам, которые купили билеты на рейсы Air Berlin у S7 (номера начинаются на 421), полностью вернут стоимость перелета и дадут 10% скидку на покупку других билетов.
Теги: Берлин , Германия , Банкротство , Air Berlin
Главное
Коалиция ответила на обвинения в превращении Ракки в Дрезден 1945 года Политика
Материалы по теме
S7 перевезет пассажиров с билетами от Air Berlin Бизнес
Lufthansa выкупила две «дочки» Air Berlin Бизнес
Lufthansa договорилась о покупке активов разорившейся Air Berlin Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку