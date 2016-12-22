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Омбудсмен опроверг связь между опозданием скорой помощи и протестами
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Омбудсмен опроверг связь между опозданием скорой помощи и протестами
Общество, 27 окт, 23:34
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Омбудсмен опроверг связь между опозданием скорой помощи и протестами

Следствию не удалось установить связь между опозданием бригады скорой помощи к умиравшей в Санкт-Петербурге женщине и проведением акции протеста в поддержку политика Алексея Навального 7 октября. Об этом на парламентских слушаниях по городскому закону о митингах и демонстрациях заявил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, передает «Интерфакс».

«Я бы не связывал одно с другим. Насколько мне известно, Следственный комитет проводил соответствующую проверку и не выявил такой связи», — сказал Шишлов. Он подчеркнул, что это была «трагедия» и призвал посочувствовать тем, кто «понес такую потерю».

Вместе с тем, омбудсмен подверг критике организаторов акции протеста и отметил действия полиции в ходе митинга. «Это во многом заслуга полиции, что все прошло так спокойно и цивилизованно. Что прошло потом, лежит на совести тех, кто подстрекал и организовывал. Насколько мне известно, полиция выявила этих людей, и они привлечены к ответственности», — добавил Шишлов.

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Еще 12 фото
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В 80 городах России 7 октября прошли акции в поддержку Алексея Навального. В Петербурге митинг начался в 18:00 на Марсовом поле. В МВД Санкт-Петербурга сообщали РБК, что в ходе протестов были задержаны 38 человек «за выход на проезжую часть».

Во время протестов бригада скорой помощи в Петербурге опоздала на вызов к умирающей 55-летней женщине. Вызов поступил из квартиры на Колокольной улице. К тому времени, как бригада из Мариинской больницы смогла добраться до квартиры женщины, та уже скончалась. По данным «5 канала», инцидент произошел в 18:48, проезд был заблокирован на углу Невского и Литейного проспектов.

По информации «Фонтанки», в указанное время «все протестующие находились на Литейном проспекте севернее расположения Мариинской больницы — на участке между улицами Пестеля и Некрасова». Участники акции протеста не смогли пройти дальше из-за полицейского оцепления. «Фонтанка» уточняет, что полиция в течение получаса задерживала демонстрантов на данном участке Невского проспекта.

Телеканал «Санкт-Петербург» отмечал, что путь от центральной станции скорой помощи до Колокольной улицы обычно занимает около двух минут. Вместе с тем, из-за заблокированной дороги медики смогли приехать на вызов только через 16 минут.

По факту смерти женщины Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Теги: Санкт-Петербург , акция протеста , Алексей Навальный , Скорая помощь
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