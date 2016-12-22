Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,42 57,97 EUR Нал. 68,05 67,35 USD Бирж. 58,13 +0,28 EUR Бирж. 67,38 -0,03 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5705,61 -184,37 ММВБ 2068,76 +1,08% РТС 1118,62 +0,04% Brent 60,37 +1,50% DJIA 23431,42 +0,13% Nasdaq 6701,31 +2,20% FTSE 7505,03 +0,25%
Рубль продемонстрировал нетипичную динамику при росте цен на нефть
Лента новостей
Мясопереработчики заявили о достатке свинины в России несмотря на санкции 20:56, Экономика Правительство Германии не признало независимость Каталонии 20:45, Политика Рубль продемонстрировал нетипичную динамику при росте цен на нефть 20:05, Деньги «Эхо Москвы» рассмотрит дополнительные меры безопасности после атаки 19:52, Общество Конституционный суд дал Мадриду и Каталонии три дня на сбор документов 19:45, Политика Довесок к кредиту: можно ли отказаться от навязываемой страховки 19:43, Деньги Госдеп обнародовал список «запрещенных для бизнеса» российских компаний 19:43, Политика Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — ЦСКА. Онлайн 19:30, Спорт Набиуллина отчиталась Путину о «стабильности» банковской системы 19:25, Финансы Основатель Amazon Джефф Безос обогнал Гейтса в рейтинге Forbes 19:22, Бизнес ФАС обяжет «Роснефть» продать 20 АЗС после сделки с «Башнефтью» 19:08, Бизнес Прокатчик «Матильды» рассказал о влиянии скандала на сборы фильма 19:04, Общество Из Каталонии свои головные офисы перенесли 1,6 тыс. компаний 19:04, Политика В Крыму прокомментировали предложение Собчак провести новый референдум 18:55, Политика Госдума запретила снимать сцену фильма о депутате в своем здании 18:54, Политика Мэр Барселоны прокомментировала действия властей Каталонии и Испании 18:41, Политика В Белгороде ФСБ задержала националиста при попытке сбыта взрывчатки 18:40, Общество Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с июля 2015 года 18:32, Экономика Полпред Путина назвал возможные причины падения Ми-8 у Шпицбергена 18:29, Общество Глава рабочей группы при Госдуме предложил не регулировать ICO как IPO 18:23, Деньги WikiLeaks пообещала $100 тыс. за неопубликованные документы о Кеннеди 18:14, Политика Собчак предложила провести в Крыму новый референдум 18:13, Политика Экс-глава дептранса Краснодарского края получил 8,5 лет за взятки 18:07, Общество Главред «Эха Москвы» заявил об «эвакуации» из страны ведущей Лариной 18:01, Общество «Роснефть» остановила работы на участке шельфа Черного моря из-за санкций 17:54, Бизнес Игры разума: как нейросети обретают независимость от человеческого опыта 17:54, Мнение В Жироне со здания городского совета сняли флаг Испании 17:52, Общество Каталония объявила о независимости. Онлайн-трансляция 17:50, Политика
Рубль продемонстрировал нетипичную динамику при росте цен на нефть
Деньги, 20:05
0
Рубль продемонстрировал нетипичную динамику при росте цен на нефть
Курс доллара к рублю в пятницу достигал максимума с конца августа, причем российская валюта ослаблялась на фоне роста нефти. Эксперты отмечают нетипичное поведение рубля
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Курс доллара к рублю в пятницу демонстрировал повышенную волатильность. Начав торговаться в районе 58 руб., доллар подскочил к 15:30 мск до 58,77 руб., причем основная волна роста началась после объявления решения Банка России (в 13:30 мск) о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п. — до 8,25% годовых. Однако затем доллар откатился вниз и по состоянию на 19:30 мск торговался в районе 58,2 руб., хотя этот уровень все равно выше закрытия предыдущего дня более чем на 30 коп.

Все это происходило на фоне достаточно дорогой нефти — Brent днем котировалась в районе $59 за баррель, во второй половине дня начался активный рост и цена превысила $60 впервые с июля 2015 года.

«Курс рубля демонстрирует нетипичную динамику: при росте цен на нефть Brent рубль ослаб к доллару», — отмечают аналитики Райффайзенбанка. «Сегодняшнее движение рубля я бы назвал нелогичным. Нефть в рублях подорожала до 3,5 тыс. руб. за баррель — максимального уровня за много месяцев», — отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

По мнению портфельного управляющего ФГ «Финам» Алексея Белкина, ослабление рубля в середине дня могло быть вызвано введением санкций в отношении российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. С экспертом не согласен Богдан Зварич: «Тем компаниям, которые затронут санкции, внешнее финансирование не нужно, поэтому на валютный рынок это повлиять не должно». Такого рода сообщения обычно на курс не очень влияют, добавляет аналитик «Алор Брокера» Кирилл Яковенко.

Другой возможной причиной снижения курса Алексей Белкин и Кирилл Яковенко называют решение Банка России относительно снижения ключевой ставки — чем ниже ставка в России, тем меньше привлекательность операций carry trade (спекулятивная стратегия, основанная на разнице процентных ставок в разных странах) и меньше спрос на рублевые активы. «Реакция на решение ЦБ выглядит странно — оно было ожидаемым. Банк России дал достаточно мягкий комментарий, но это тоже не может быть причиной — при текущей низкой инфляции и стабильности валютного рынка понятно, что, скорее всего, новое снижение ставки на 0,25 п.п. произойдет в декабре», — не согласен Зварич.

Среди возможных причин локального ослабления рубля специалисты также отмечают рост курса доллара на мировом рынке к основным валютам и, как следствие, — к рублю. Однако движение этого индекса было в разы менее масштабным, чем ослабление рубля к доллару.

Начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев связал рост доллара к рублю в середине дня с большим объемом клиентских покупок, но затруднился сказать, кто выступал покупателем.

При этом эксперты сходятся во мнении, что именно дорожающая нефть помогла рублю к вечеру отыграть почти все дневные потери. «Резкий рост нефти сбил разгон доллара к рублю», — отмечает Кирилл Яковенко.

Автор: Иван Аношин.
Теги: санкции , биржа , доллар , Brent , валюты , рубль , ставка ЦБ
Главное
Госдеп обнародовал список «запрещенных для бизнеса» российских компаний Политика
Материалы по теме
Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с июля 2015 года Экономика
Госдеп утвердил новый список потенциально подпадающих под санкции россиян Политика
Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку