Рубль продемонстрировал нетипичную динамику при росте цен на нефть

Курс доллара к рублю в пятницу достигал максимума с конца августа, причем российская валюта ослаблялась на фоне роста нефти. Эксперты отмечают нетипичное поведение рубля

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Курс доллара к рублю в пятницу демонстрировал повышенную волатильность. Начав торговаться в районе 58 руб., доллар подскочил к 15:30 мск до 58,77 руб., причем основная волна роста началась после объявления решения Банка России (в 13:30 мск) о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п. — до 8,25% годовых. Однако затем доллар откатился вниз и по состоянию на 19:30 мск торговался в районе 58,2 руб., хотя этот уровень все равно выше закрытия предыдущего дня более чем на 30 коп.

Все это происходило на фоне достаточно дорогой нефти — Brent днем котировалась в районе $59 за баррель, во второй половине дня начался активный рост и цена превысила $60 впервые с июля 2015 года.

«Курс рубля демонстрирует нетипичную динамику: при росте цен на нефть Brent рубль ослаб к доллару», — отмечают аналитики Райффайзенбанка. «Сегодняшнее движение рубля я бы назвал нелогичным. Нефть в рублях подорожала до 3,5 тыс. руб. за баррель — максимального уровня за много месяцев», — отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

По мнению портфельного управляющего ФГ «Финам» Алексея Белкина, ослабление рубля в середине дня могло быть вызвано введением санкций в отношении российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. С экспертом не согласен Богдан Зварич: «Тем компаниям, которые затронут санкции, внешнее финансирование не нужно, поэтому на валютный рынок это повлиять не должно». Такого рода сообщения обычно на курс не очень влияют, добавляет аналитик «Алор Брокера» Кирилл Яковенко.

Другой возможной причиной снижения курса Алексей Белкин и Кирилл Яковенко называют решение Банка России относительно снижения ключевой ставки — чем ниже ставка в России, тем меньше привлекательность операций carry trade (спекулятивная стратегия, основанная на разнице процентных ставок в разных странах) и меньше спрос на рублевые активы. «Реакция на решение ЦБ выглядит странно — оно было ожидаемым. Банк России дал достаточно мягкий комментарий, но это тоже не может быть причиной — при текущей низкой инфляции и стабильности валютного рынка понятно, что, скорее всего, новое снижение ставки на 0,25 п.п. произойдет в декабре», — не согласен Зварич.

Среди возможных причин локального ослабления рубля специалисты также отмечают рост курса доллара на мировом рынке к основным валютам и, как следствие, — к рублю. Однако движение этого индекса было в разы менее масштабным, чем ослабление рубля к доллару.

Начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев связал рост доллара к рублю в середине дня с большим объемом клиентских покупок, но затруднился сказать, кто выступал покупателем.

При этом эксперты сходятся во мнении, что именно дорожающая нефть помогла рублю к вечеру отыграть почти все дневные потери. «Резкий рост нефти сбил разгон доллара к рублю», — отмечает Кирилл Яковенко.