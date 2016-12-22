Между Внуково и Киевским вокзалом запустили двухэтажный аэроэкспресс

Первый двухэтажный поезд «Аэроэкспресс» производства швейцарской компании Stadler Rail Group отправился в аэропорт Внуково с Киевского вокзала, сообщает ТАСС.

Дату запуска первого двухэтажного экспресса во Внуково назвали за 10 дней до этого, 17 октября.

Выступая на церемонии открытия, министр транспорта Максим Соколов рассказал, что в ноябре двухэтажные поезда начнут ходить с Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово.

«Аэроэкспресс» заключил контракт со Stadler Rail Group на поставку 25 двухэтажных поездов (118 вагонов) на сумму €380 млн еще в феврале 2014 года. В 2016 году количество вагонов сократили до 62 (11 поездов), а их стоимость оценивалась в €183,9 млн. Поезда планировали ввести в эксплуатацию до конца 2016 года. В декабре 2016 года «Аэроэкспресс» в связи с затягиванием сроков сертификации перенес запуск двухэтажных аэроэкспрессов на 2017 год.

В августе 2017 года поезда Stadler Rail Group получили российский сертификат.

Stadler Rail Group — одна из крупнейших компаний Европы по производству железнодорожного подвижного состава, располагает предприятиями в Швейцарии, Германии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Италии, Белоруссии, Алжире и США.

ООО «Аэроэкспресс» — единственный оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Основным акционером компании с долей в 45,84% является структура «ТрансГрупп» — ООО «Дельта-транс-инвест». РЖД принадлежит 25% компании, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5 и 17,5% соответственно, гендиректору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко — 4,16%.

В 2016 году услугами «Аэроэкспресса» воспользовались 11,6 млн человек, это на 10% меньше, чем годом ранее.