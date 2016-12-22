В Минобороны признали напряженной обстановку у западной границы России

По оценкам Минобороны, обстановка у западной границы России имеет «тенденцию к обострению». Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Прежде всего, хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остается напряженной», — сказал Шойгу. Он пояснил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО до 5 тыс. человек и Сухопутные войска США. Кроме того, Шойгу упомянул развертывание систем ПРО США в странах Восточной Европы.

«Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки Вооруженных сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений», — добавил глава Минобороны.

При этом в сентябрьских военных учениях России и Белоруссии «Запад-2017», вызвавших, в свою очередь, опасения со стороны Североатлантического альянса, приняли участие 13 тыс. военнослужащих. Замглавы Минобороны России Александр Фомин в интервью Deutshe Welle тогда советовал «соседям успокоиться».