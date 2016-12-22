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Россия начала изучать доклад экспертов ООН и ОЗХО по химатакам в Сирии
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Россия начала изучать доклад экспертов ООН и ОЗХО по химатакам в Сирии
Военная операция в Сирии, 11:00
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Россия начала изучать доклад экспертов ООН и ОЗХО по химатакам в Сирии

Москва изучает новый доклад экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химическим атакам в Хан-Шейхуне в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, передает ТАСС.

«Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер», — сказал он. Стржижовский отметил, что такая работа «должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств».

24 октября Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, которая предполагала продление мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию атак с применением химического оружия в Сирии. Основным автором резолюции выступили США, ее поддержали 11 стран. Китай воздержался, а Россия и Боливия проголосовали против. Резолюция должна была продлить мандат миссии ООН и ОЗХО, текущий мандат истекает в ноябре.

Перед голосованием российские дипломаты попросили Совбез отложить рассмотрение резолюции, однако их просьбу не удовлетворили. Российский МИД отмечал, что для принятия решения о продлении мандата сначала необходимо ознакомиться с результатами работы миссии. Официальный доклад по итогам расследования миссия к тому моменту не предоставила, поскольку его было решено представить 26 октября. Рассмотрение документа в Совбезе ООН запланировано на 7 ноября.

Последствия химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Атака в Хан-Шейхуне произошла в апреле 2017 года. Жертвами, по различным данным, стали от 80 до более чем 100 мирных жителей. По основной версии, во время атаки был применен зарин. Ответственность за случившееся страны Запада возложили на сирийскую армию и Башара Асада.

Теги: Россия , ООН , Сирия , доклад , химатаки
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