США заявили в ООН об ответственности Асада за химатаку в сирийском Идлибе

Согласно выводам нового доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ООН, правительство Башар Асад является ответственным за химическую атаку поселка Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, заявила постпред США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает телеканал CBS News
По ее словам, новый доклад экспертов ОЗХО ООН «подтверждает то, что мы долгое время считали правдой». «Эксперты уверены, что Сирийская Арабская Республика ответственна за использования зарина в Хан-Шейхуне», — заявила она.
Хейли отметила, что Совет Безопасности ООН должен ясно объявить», что «не потерпит применение химического оружия кем-либо, а также что поддержит работу независимого следствия». «Те страны, у которых не преуспеют в этом, ничем не лучше диктаторов и террористов, которые используют столь ужасное оружие», — отметила постпред США в ООН.
Россия 24 октября заблокировала в СБ ООН резолюцию по расследованию химатак в Сирии. Документ касался продления мандата следствия ООН, которое проводило расследования эпизода применения отравляющих веществ в поселке Хан-Шейхун в провинции Идлиб в апреле 2017 года.