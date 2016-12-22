Апфельбаум не признала себя виновной в хищении по делу «Седьмой студии»

Директор российского Молодежного театра София Апфельбаум не признает себя виновной в хищении по делу «Седьмой студии». Об этом сообщила РБК ее адвокат Ирина Поверинова.



«Она виновной себя категорически не признает, никаких денег не расхищала, не знала и не подозревала, что кто-то их украл, если такой факт вообще имел место», — сказала она. По словам Повериновой, Апфельбаум полагает, что все договоренности соблюдались, спектакли были поставлены на сцене, и никакого хищения не было.



Апфельбаум была задержана в четверг, 26 октября. До этого она была свидетелем по делу режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, в 2001 году режиссер предоставлял в Министерство культуры недостоверную информацию о стоимости работ и мероприятий проекта «Платформа». Целью проекта была популяризация современного искусства. В СК утверждают, что подпись Апфельбаум стояла под соглашением от 2014 года о выделении проекту 66,5 млн руб. С 2012 по 2014 год она была главой департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры. Должность директора Молодежного театра она заняла в 2015 году.

Также в ее квартире в мае проходили обыски, и ее вызывали на допрос в Следственный комитет. По ее словам, так как она подписывала документ о предоставлении средств проекту Серебренникова, то у нее спрашивали, каким образом была создана «Платформа».

По делу «Седьмой студии» кроме Серебренникова проходят бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева. Они все, кроме Малобродского, помещены под домашний арест.