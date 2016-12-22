Чурикова назвала задержание Апфельбаум страшной новостью

Народная артистка России Инна Чурикова в разговоре с РБК отметила, что возмущена задержанием директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.

«Это страшно», — отметила Чурикова.

Ранее художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что задержание главы РАМТа вызывает у него большую тревогу и опасения. Он отметил, что знал Апфельбаум как одного из лучших работников Минкультуры. Г​лава Союза театральных деятелей Александр Калягин сказал, что задержание Апфельбаум было для него шоком.

Софью Апфельбаум, которая ранее проходила свидетельницей по делу режиссера Кирилла Серебренникова, задержали 26 октября. По данным Следственного комитета России, в 2011 году Серебренников предоставлял Минкультуры ложные отчеты по стоимости работ и мероприятий в рамках проекта «Платформа» по популяризации современного искусства. Именно ее подпись стояла на соглашении о выделении проекту 66,5 млн руб. в 2014 году.

До назначения на должность директора РАМТ в 2015 году Апфельбаум с 2012 по 2014 год возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры.

После майских обысков в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова, силовики обыскали и квартиру Апфельбаум, а ее вызывали на допрос в СКР.

Изначально Серебренников проходил свидетелем по делу о хищениях при реализации «Платформы». Он был задержан в августе после того, как против него свидетельствовала бывший главбух «Седьмой студии» Нина Масляева, которая также проходит по делу.