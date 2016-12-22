ФАС отложила рассмотрение дел против операторов по национальному роумингу

В четверг, 26 октября в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) должны были пройти заседания комиссии в отношении «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») по рассмотрению дел по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Как считают в ведомстве, нарушение закона выражалось в том, что эти операторы установили монопольно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге (когда абонент пользуется услугами сотовой связи в регионе России, где нет сети оператора, с которым у него заключен договор).

Однако они были отложены по ходатайству ответчиков, сообщила РБК представитель ФАС. Следующие заседания запланированы на последнюю декаду ноября, отметил он.

Какие причины указали «МегаФон» и «ВымпелКом» в просьбе перенести заседания, представитель ФАС не уточнил, отметив, что дела рассматриваются в закрытом режиме. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева отказалась от комментариев. Представитель «МегаФона» на момент публикации не ответил на вопросы РБК.

Аналогичные подозрения ФАС высказывала в отношении МТС и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2). Заседания комиссии ФАС по делам против этих компаний были запланированы на понедельник, 30 октября.

В середине июля ФАС вынесла предупреждение МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» и «Т2 Мобайл», посчитав, что те нарушают закон «О конкуренции», устанавливая разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России (так называемый внутрисетевой роуминг). ФАС предписала операторам устранить нарушения. Как заявлял руководитель ФАС Игорь Артемьев в конце сентября, они договорились с Минкомсвязи и сотовыми компаниями о том, что последние перестанут брать с абонентов наценку за пользование услугами связи во внутрисетевом роуминге в 2018 году. «Мы поставили задачу окончательно поставить точку в вопросе отмены роуминга внутри страны. Детали, как это произойдет, мы ждем от операторов в ноябре-декабре. Может быть некий переходный период, до начала 2018 года», — заявлял глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Тогда же Игорь Артемьев говорил, что «национального роуминга в России также не будет». Однако он отмечал, что для его отмены необходимо продолжить работу. Представители службы рассчитывали, что представители «большой четверки» сами устранят нарушение до вынесения предписания.