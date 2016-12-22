Власти Нидерландов разрешили не рассекречивать документы по MH17

Министерство безопасности и правосудия Нидерландов не должно выпускать публичные отчеты о министерских встречах и другие документы по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, говорится в сообщении на сайте Государственного совета Нидерландов.
Согласно решению Госсовета, в отношении расследования крушения MH17 должен «соблюдаться режим конфиденциальности». «Госсовет полагает, что вопросы государственной тайны, единства государственной политики» и интересы истцов «важнее вопроса необходимости обнародования подобных данных», говорится в заявлении.
Данное решение является ответом на обращение голландских СМИ — газеты Volkskrant — и телеканалов RTL и NOS. Компании пожаловались на трудности с получением информации о действиях Министерства безопасности и правосудия Нидерландов по расследованию катастрофы. В то же время, несмотря на отказ предоставить информацию о действиях ведомства, в сообщении Госсовета говорится, что государство «придает большое значение» открытому освещению хода расследования.
В начале июля стало известно, что суд над подозреваемыми в уничтожении Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе пройдет в Нидерландах. Это предложение принято всеми участниками расследования: Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной. В сентябре эти страны подписали соглашение о политической поддержке друг друга в рамках расследования. В середине октября СБУ вызвала на допрос пятерых россиян и четырех украинцев по делу о крушении Boeing.
В августе Россия передала дополнительные данные своих радаров, касающихся крушения малайзийского Boeing. О невозможности расшифровать переданные ранее российской стороной данные Генпрокуратура Нидерландов заявила в январе.
Комиссия в 2015 году установила, что авиалайнер был уничтожен взрывом ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Комиссия заявила об установлении имен ответственных и исполнителей действий, приведших к гибели самолета, однако пока не назвала их. Кроме того, в начале июня расследователи из группы Bellingcat заявили, что ЗРК, сбивший авиалайнер, был приписан к 53-й зенитно-ракетной бригаде Российской армии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в октябре 2016 года, что расследование международной следственной группы «обречено на провал», так как, по его словам, участники следственной группы изначально исходят из того, что виновата Москва.
Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines произошло на территории Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Обломки самолета были найдены в районе села Грабово близ города Торез. Все находившиеся на борту 280 пассажиров и 15 членов экипажа погибли.