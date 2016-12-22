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Власти Нидерландов разрешили не рассекречивать документы по MH17
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Власти Нидерландов разрешили не рассекречивать документы по MH17
Крушение Boeing в Донбассе, 22:35
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Власти Нидерландов разрешили не рассекречивать документы по MH17

Министерство безопасности и правосудия Нидерландов не должно выпускать публичные отчеты о министерских встречах и другие документы по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, говорится в сообщении на сайте Государственного совета Нидерландов.

Согласно решению Госсовета, в отношении расследования крушения MH17 должен «соблюдаться режим конфиденциальности». «Госсовет полагает, что вопросы государственной тайны, единства государственной политики» и интересы истцов «важнее вопроса необходимости обнародования подобных данных», говорится в заявлении.

Данное решение является ответом на обращение голландских СМИ — газеты Volkskrant — и телеканалов RTL и NOS. Компании пожаловались на трудности с получением информации о действиях Министерства безопасности и правосудия Нидерландов по расследованию катастрофы. В то же время, несмотря на отказ предоставить информацию о действиях ведомства, в сообщении Госсовета говорится, что государство «придает большое значение» открытому освещению хода расследования.

Спасательные работы на месте крушения малайзийского "Боинга" Еще 6 фото
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В начале июля стало известно, что суд над подозреваемыми в уничтожении Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе пройдет в Нидерландах. Это предложение принято всеми участниками расследования: Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной. В сентябре эти страны подписали соглашение о политической поддержке друг друга в рамках расследования. В середине октября СБУ вызвала на допрос пятерых россиян и четырех украинцев по делу о крушении Boeing.

В августе Россия передала дополнительные данные своих радаров, касающихся крушения малайзийского Boeing. О невозможности расшифровать переданные ранее российской стороной данные Генпрокуратура Нидерландов заявила в январе.

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Комиссия в 2015 году установила, что авиалайнер был уничтожен взрывом ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Комиссия заявила об установлении имен ответственных и исполнителей действий, приведших к гибели самолета, однако пока не назвала их. Кроме того, в начале июня расследователи из группы Bellingcat​ заявили, что ЗРК, сбивший авиалайнер, был приписан к 53-й зенитно-ракетной бригаде Российской армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в октябре 2016 года, что расследование международной следственной группы «обречено на провал», так как, по его словам, участники следственной группы изначально исходят из того, что виновата Москва.​

Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines произошло на территории Донецкой области Украи​ны 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Обломки самолета были найдены в районе села Грабово близ города Торез. Все находившиеся на борту 280 пассажиров и 15 членов экипажа погибли.

Теги: Нидерланды , MH17 , Госсовет Нидерландов
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