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Дело Ампелонского передали в Главное управление СКР
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Дело Ампелонского передали в Главное управление СКР
Общество, 10:22
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Дело Ампелонского передали в Главное управление СКР

Дело в отношении троих чиновников Роскомнадзора, включая пресс-секретаря регулятора Вадима Ампелонского, передали в Главное управление Следственного комитета России (СКР) по расследованию особо важных дел. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция Ампелонского на домашний арест, передает корреспондент РБК.

Следователь попросил суд приобщить к материалам дела постановление о передаче дела из следственного отдела по Южному округу Москвы в Главное следственное управление СКР.

Ампелонский вместе с руководителем правового отдела Роскомнадзора Борисом Едидиным и главой аппарата службы Александром Весельчаковым обвиняются в мошенничестве. Оно связано с хищением из госбюджета порядка 20 млн руб.

Уголовное дело могло быть связано с обнаружением в ведомстве сотрудников-«подснежников», которые числились в учреждении, но не работали там в действительности, рассказывали ранее источники РБК.

Источник РБК в СК рассказывал, что в начале октября на госпредприятии «Главный радиочастотный центр», подведомственном Роскомнадзору, прошли обыски. После этого​ на сотрудников ведомства Вадима Ампелонского, Александра Весельчакова и Бориса Едидина было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

По данным газеты «Коммерсантъ», нескольких чиновников Роскомнадзора, а также пресс-секретаря ведомства и генерального директора ГРЧЦ Анастасию Звягинцеву задержали после масштабной оперативной разработки. Около шести месяцев сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры подозреваемых чиновников и изымали данные из банкоматов, которыми они пользовались.

Следствие считает, что схема, в соответствии с которой в Роскомнадзор трудоустраивались «мертвые души», которым платили зарплаты, действовала с 2012 года. За это время было похищено около 20 млн руб.

Изначально дело об особо крупном мошенничестве было заведено против неустановленных лиц, но позже появились первые фигуранты. Ими оказались Звягинцева, Ампелонский, Едидин и Весельчаков. Звягинцева признала, что устраивала «мертвые души» на работу, чтобы удержать «ценных сотрудников». Если специалист получал зарплату 70 тыс. руб., доплаты ему достигали 80 тыс. руб. По ее словам, это удерживало его от перехода в коммерческую структуру.

По данным газеты, следователи ищут других возможных участников данной зарплатной схемы.

Теги: Роскомнадзор , Вадим Ампелонский , ГСУ СКР
Главное
Ампелонский впервые с момента ареста ответил на обвинения в хищении Общество
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