Россия поставила Филиппинам военный груз с оружием и грузовиками

Россия поставила Филиппинам стрелковое оружие, в том числе автоматы Калашникова, боеприпасы и армейские грузовики. Об этом сообщает «РИА Новости». В передаче вооружения принимали участие президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу. Церемония проходила на борту большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев».

Накануне правительства двух стран на полях Четвертого совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Шойгу и министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

Дутерте в начале октября сообщил, что Россия в знак поддержки борьбы против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) пожертвует Филиппинам около 5 тыс. автоматов Калашникова.

По его словам, филиппинские военные в таком случае больше не будут использовать подержанное вооружение США. По информации высокопоставленного источника Reuters, военный груз в Манилу перевезут пять российских военных судов с «миллионами» боеприпасов и десятками армейских грузовиков.

О поставках российского вооружения Дутерте говорил с президентом Владимиром Путиным еще в мае. Тогда он говорил, что островной республике требуется «современное оружие» для борьбы с террористами.

В середине июня посол Филиппин в России Карлос Соретта заявил, что республика закупит российское вооружение. Он отметил, что российские власти предложили филиппинцам выгодную систему кредитования «на очень хороших условиях».