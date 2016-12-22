Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума

Региональное правительство Иракского Курдистана (курдская автономия в составе Ирака) предложило заморозить результаты референдума о независимости для того, чтобы «разрядить кризис» с иракским центральным правительством в Багдаде. Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

В заявлении также содержится призыв к немедленному прекращению огня и остановке всех военных операций в Северном регионе. Курдистан также призвал «к открытому диалогу между Эрбилем (столица автономии. — РБК) и Багдадом на основе Конституции страны».

Как отмечается в заявлении, столкновения между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, «нанесли ущерб обеим сторонам, что может привести к непрерывному кровопролитию».

Ранее Reuters сообщил, что президентские выборы и выборы в парламент Курдского района, запланированные на 1 ноября 2017 года, были отложены на 8 месяцев. «По данным избирательной комиссии, политические партии не смогли представить кандидатов на выборы из-за беспорядков в регионе после референдума», — говорилось в сообщении.

​​Эскалация конфликта в регионе началась после того, как 25 сентября в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости. Большинство проголосовавших выступили за отделение автономии от Ирака, но Багдад не признал итогов плебисцита и пригрозил санкциями. Кроме того, иракские власти приняли решение прекратить авиасообщение с курдской столицей​ Эрбилем.

При этом власти Ирака предложили автономии ввести совместную администрацию в спорных районах и признать власть центрального правительства, на что получили отказ. Курды перебросили в регион 6 тыс. бойцов пешмерга, что Багдад счел «началом войны». Ночью 16 октября иракские военные начали наступление на позиции курдов около города Киркука, после их отказа покинуть населенный пункт по требованию властей.