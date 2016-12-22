Госдеп ответил на блокировку Россией в Совбезе ООН резолюции по Сирии

Вашингтон «очень разочарован» решением Москвы наложить вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, которая предполагала продление мандата миссии ООН и организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по расследованию применения химического оружия в Сирии. Об этом на брифинге заявила глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт, передает Reuters.

«Мы разочарованы, мы очень разочарованы тем, что Россия поставила свои политические соображения выше сирийцев, которые были так жестоко убиты», — сказала она.

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН 24 октября. Основным автором проекта резолюции выступили США, ее поддержали проект 11 стран, входящих в Совбез. Китай при голосовании воздержался, а Боливия поддержала позицию России и проголосовала против.

Перед голосованием российские дипломаты обратились к Совбезу с просьбой отложить рассмотрение резолюции, однако их просьба не была удовлетворена. Резолюция должна была продлить мандат миссии ООН и ОЗХО, которая занимается расследованием химатак в Сирии, в том числе атаки в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в апреле 2017 года. Текущий мандат истечет в ноябре.

Москва подвергла критике методы работы комиссии и указала, что ее члены действовали «исключительно дистанционно».

Атака в Хан-Шейхуне в произошла в апреле. Она унесла жизни, по разным данным, от 80 до более чем 100 мирных жителей. Во время атаки, по основной версии, применили зарин. Ответственность за нее страны Запада возложили на правительственную армию Сирии.

США 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат, откуда, как считает американская разведка, взлетели самолеты с химоружием.