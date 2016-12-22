ВТБ оценил долг экс-владельца «Югры» в несколько сотен миллионов долларов

Структуры экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина продолжают обслуживание долга перед ВТБ, подтвердил первый заместитель президента председателя правления банка Юрий Соловьев, сообщает корреспондент РБК. Сам долг он оценил в несколько сотен миллионов долларов.
По словам Соловьева, «всё оплачивается точно в срок». «Резервов там не создано. Всё очень хорошо обеспечено. Всё в очень хорошем состоянии на сегодняшний день», — рассказал он.
Ранее еще один кредитор структур Алексея Хотина, Альфа-банк, обратился в суд. Представители банка потребовали от Хотина досрочно погасить минимум 2,58 млрд руб. По данным источников РБК, причиной требования могло стать то, что заемщик в скором времени может прекратить выполняемые им обязательства. Сам бизнесмен предлагает реструктуризацию кредита.
Пресс-служба Хотина требования Альфа-банка назвала давлением на заемщика. По мнению представителей бизнесмена, таким образом банк пытается добиться от него принятия навязанных условий по реструктуризации долга, сформированных нерыночным путем.
В июле в банке «Югра», совладельцем которого являлся Хотин, была введена временная администрация. 28 июля ЦБ отозвал лицензию банка.