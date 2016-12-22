Посол США на Украине предсказала потерю ею 3% ВВП от «Северного потока-2»

В случае запуска газопровода «Северный поток-2» украинская экономика может потерять 3% ВВП, заявила посол США на Украине ​Мари Йованович на конференции ​Oil&Gas в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

По ее словам, запуск газопровода приведет к тому, что объем российских углеводородов, проходящих через газотранспортную сеть страны, снизится. «Это может привести к потерям в размере до 3% ВВП страны», — сказала она.

Посол уточнила, что потери украинской экономики, таким образом, могут составить около $2,7 млрд.

В феврале 2016 года Еврокомиссия заключила, что газопровод является частью Третьего энергопакета, и, значит, находится под юрисдикцией всего ЕС. Это дает право блокировать его строительство отдельным странам, входящим в сообщество. Против газопровода выступают входящие в ЕС государства Прибалтики и Польша, через которые он не пройдет. Негативно по данному вопросу высказывались также шведские, датские и словацкие депутаты, так как он ущемляет права Украины.

В апреле 2017 года в Дании предложили внести поправки в законодательство, которые бы заблокировали строительство газопровода. Еврокомиссия 12 октября заявила что рассмотрит в ноябре правовой статус «Северного потока-2», чтобы прекратить «юридическую неопределенность» проекта.

Ранее Еврокомиссия не имела полномочий на работу с морскими газопроводами, однако в конце сентября юридическая комиссия Совета Евросоюза окончательно разрешила Еврокомиссии разбирательство по поводу газопровода. В то же время строительство «Северного потока-2» активно лоббирует Германия, заинтересованная в дополнительных объемах российского газа. В конце сентября правительство Швеции в конечном итоге не увидело оснований для блокирования «Северного потока-2».

Проект газопровода «Северный поток-2» возник из-за блокирования газопровода «Южный поток» в 2014 году. Летом 2015 года были подписаны меморандумы о его строительстве. Начало строительства газопровода «Северный поток-2» запланировано на 2018 год. Он соединит газотранспортные сети России и Германии по дну Балтийского моря в обход Украины. Длина двух ниток газопровода должна составить 1200 км. Строительство планируется завершить в 2019 году.



