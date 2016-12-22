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«Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки письма Дурову
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«Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки письма Дурову
Блокировка Telegram, 12:42
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«Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки письма Дурову

«Почта России» опровергает факт несвоевременной доставки международного письма от ФСБ генеральному директору компании Telegram Messenger LLP Павлу Дурову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Почты России», которое поступило в РБК.

«Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру», — уточняется в сообщении.

Отправление было сдано в отделении почтовой связи 101000 города Москвы лишь 14 июля. Оно покинуло пределы России 18 июля, на следующий день поступило на территорию Великобритании, а 21 июля было вручено адресату. «Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за семь дней», — отметили в пресс-службе.

Рекомендованные сроки доставки по направлению Москва — Великобритания для заказного письма составляют от семи до 11 дней. Контрольные сроки пересылки по России тоже были выполнены, отметили в пресс-службе.

О том, что «Почта России» на несколько дней задержала доставку заказного письма Павлу Дурову от ФСБ с требованием раскрыть ей переписки пользователей мессенджера Telegram, ранее сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Он выбран Дуровым для защиты тайны переписки Telegram в российских судах.

Юрист рассказал, что ФСБ направила Дурову запрос 12 июля, предписав Telegram предоставить нужные данные до 19 июля. Компания не смогла выполнить требование ФСБ, так как почта доставила письмо лишь 21 июля.

Однако Мещанский суд Москвы 16 октября обвинил Telegram в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации и оштрафовал компанию на 800 тыс. руб. По данным суда, компания не предоставила ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Представители компании не пришли на рассмотрение дела.

Дуров считает, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционное право граждан России на тайну переписки. 

Теги: письмо , Павел Дуров , Telegram , «Почта России»
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