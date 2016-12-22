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Националисты разгромили зал суда в Киеве
Украинский кризис, 11:15
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Националисты разгромили зал суда в Киеве

В Киеве группа сторонников лидера Организации украинских националистов (ОУН) (запрещена в России) Николая Коханивского, разгромила зал суда. Накануне члены этой организации забаррикадировались в киевском Святошинском районном суде во время рассмотрения дела против главы ОУН. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и активистами произошли в ночь на 24 октября. Силовики начали штурмовать помещения, выключили свет, бросили внутрь здания гранаты со слезоточивым газом. В ответ активисты начали громить мебель и другие предметы, находившиеся в помещении.

Видео: OKSI_VEN / YouTube

Сотрудники полиции взяли штурмом здание суда и зачистили помещение зала заседаний, где забаррикадировались националисты. Сотрудники полиции, которые сейчас находятся в помещении суда, задерживают активистов и разбирают баррикады.

Активист Богдан Тыцкий заявил изданию «Громадске», что в результате столкновений есть пострадавшие.

Позже в Нацполиции Украины заявили, что по факту погромов возбудили уголовное дело о повреждении имущества (ст. 194 УК Украины). Наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Коханивского задержали 21 октября в Киеве после того, как он выстрелил из пневматического пистолета в мужчину. Супруга задержанного сообщила, что муж подрался с бывшим командиром добровольческого формирования «Правый сектор» (запрещено в России) Русланом Качмалой, который угрожал Коханивскому и провоцировал его. В ходе драки Коханивский выстрелил в оппонента.

Лидер ОУН утверждает, что не имеет разрешения на ношение оружия.

В понедельник, 23 октября, во время заседания суда, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому, его сторонники забаррикадировались в зале заседания. Судья постановила отправить Коханивскиго в СИЗО. Националисты призывали отпустить Коханивского.

Теги: Украина , Киев , националисты , ОУН , Николай Коханивский
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