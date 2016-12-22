Мантуров объяснил интерес иностранных компаний к России вопреки санкциям

Многие крупнейшие транснациональные корпорации работают с Россией, несмотря на то, что против нее введены санкции. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время своего выступления на заседании деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико, передает «РИА Новости».

«Такой интерес обусловлен тем, что мы установили четкие, привлекательные и неизменные в долгосрочном периоде условия работы на российском рынке», — сказал он.

Мантуров напомнил, что для крупных инвестиционных проектов, в случае, если с ними будет заключен специальный инвестиционный контракт, будет предоставлен пакет преференций сроком на 10 лет. Национальная принадлежность капитала при этом не учитывается, заметил министр.

Министр промышленности и торговли отметил, что для таких направлений как инвестиционно-технологическое, где у России «отсутствуют какие-то компетенции», предоставляются льготные условия до 20 лет. При этом условия не будут пересмотрены, даже если изменится российской законодательство, подчеркнул Мантуров.

16 октября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с иностранными инвесторами не обсуждались вопросы санкций. Орешкин подчеркнул, что у иностранных компаний наблюдается «общий позитивный настрой». До этого, открывая встречу, Медведев отметил, что за первое полугодие 2017 года иностранные инвестиции «от энергетики до цифровой экономики» выросли в два раза.