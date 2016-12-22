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Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Ирак
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Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Ирак
Политика, 01:26
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Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Государственный секретарь США Рекс Тиллесон прибыл с необъявленным визитом в Багдад, об этом сообщает Reuters. Он встретился с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади. Кроме того, Тиллесон проведет встречу с иракским президентом Фуад Масумом.

В ходе встречи с Аль-Абади, Тиллерсон заявил, что США обеспокоены и «немного опечалены разногласиями», которые есть между Иракским Курдистаном и официальными властями страны. ​сообщается на сайте Государственного департамента США.

«У нас есть друзья и в Багдаде, и в Эрбиле, и мы призываем обе стороны к дискуссии и диалогу», — сказал американский госсекретарь. Тиллерсон высказал мнение, что если иракские власти и курды будут выступать за «объединенный Ирак» и будут приверженцами Конституции, тогда в стране «все разногласия могут быть устранены» и будут соблюдаться «все права».

Кроме того, Тиллерсон поздравим Ирак с освобождением от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) города Мосул в июле, а также с недавним освобождением Хавиджа и Таль-Афара. «Это важные победы», — отметил государственный секретарь. «Но все еще многое нужно сделать, что победить ИГ раз и навсегда и изгнать их из всего Ирака», — сказал Тиллерсон.

Иракская армия, полиция и ополчение отрезали боевиков ИГ в Тель-Афаре, который находится недалеко от Мосула в феврале. В начале июля Багдад заявил, что штурм Мосула завершен. Тель-Афар был захвачен «Исламским государство» в середине 2014 года и, как и Мосул, был ключевым опорным пунктом террористов на северо-западе Ирака.

Обстановка в Иракском Курдистане обострилась после того, как курды провели референдум о независимости в сентябре. По его итогам, жители региона высказались за отделение от Ирака. Иракские власти результаты плебисцита не признали.

Правительство Ирака предложило Курдистану установить совместную администрацию в спорных районах и признать власть центрального правительства. Курды такое предложение отвергли и перебросили в регион 6 тыс. бойцов пешмерга. Багдад назвал такие действия «началом войны».

Ночью 16 октября иракские военные начали наступление на позиции курдов около города Киркук, после того, как они отказались покинуть населенный пункт по требованию властей. Официально эта территория не входит в Иракский Курдистан, но ополченцы удерживают ее под контролем с 2014 года.

Теги: Ирак , Рекс Тиллерсон , иракские курды
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