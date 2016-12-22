В Киеве назвали провокацией данные ФСБ о задержании стрелка на границе

Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян назвал «очередной провокацией» информацию о задержании российскими пограничниками гражданина Украины, сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

«Мы пока не нашли информацию, подтверждающую задержание гражданина Украины на границе», — сказал Слободян.

В Курской области в понедельник, 23 октября, произошел инцидент со стрельбой. По данным Центра общественных связей ФСБ, 31-летний мужчина проник на территорию России со стороны Украины и стал стрелять в пограничников. Затем он попытался скрыться на украинской территории, но был ранен и задержан.

При обыске у него изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно, с ртутью.

В начале октября два офицера Погранслужбы Украины пропали на границе с Россией, сообщили в пограничном ведомстве. Они вели мониторинг на участке границы, после этого связь с ними пропала. По данным местного издания «БрянскToday», два украинских военных были задержаны 3 октября в Брянской области. В Погранслужбе Украины заявили, что ожидают возвращения своих военнослужащих.

В Белгородской области 9 октября также был задержан гражданин Украины. Им оказался солдат Вооруженных сил Украины. В пресс-службе штаба АТО сообщали, что военнослужащий покинул часть, находящуюся в районе конфликта в Донбассе, без оформления документов. По данным пресс-службы, солдат сказал командиру, что отправился домой по семейным обстоятельствам.