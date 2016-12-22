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Власти Москвы отказались согласовать шествие за легализацию криптовалют
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Власти Москвы отказались согласовать шествие за легализацию криптовалют
Общество, 20:12
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Власти Москвы отказались согласовать шествие за легализацию криптовалют

Столичные власти не согласовали шествие по Красной площади за легализацию криптовалют в России, так как организаторы нарушили регламент подачи заявления о массовой акции в мэрию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря департамента региональной безопасности Москвы Елену Романову.

«Шествие по Красной площади не согласовано, поскольку по действующему законодательству, срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия — не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения самого мероприятия», — сказала Романова. По ее словам, активисты подали заявку в мэрию 16 октября, а сама акция планировалась на 23 ноября. Романова добавила, что общественники пока не подавали повторную заявку.

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Сообщество предпринимателей, желающих построить бизнес на криптовалютах, Cryptonet 17 октября сообщило в Facebook о планах провести шествие.

«Целью этого шествия будет показать власти масштабность небезразличных к криптовалютам людей и заставить их принять соответствующие законы по легализации виртуальных денег в России», — указывалось в сообщении на странице Cryptonet в Facebook.

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Президент Владимир Путин 11 октября поручил властям взять под контроль майнинг, эмиссию и обращение криптовалют, а накануне заявил, что криптовалюты могут использоваться для отмывания доходов или ухода от налогов, а также финансирования терроризма.​ Днем ранее первый зампред Центробанка Сергей Швецов подчеркнул, что регулятор будет работать над ограничением возможностей «аппелировать такими рода инструментами» на российском рынке.

Теги: Москва , биткоины , легализация , криптовалюта
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