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Рябков пообещал Канаде зеркальный ответ на расширение санкций
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Рябков пообещал Канаде зеркальный ответ на расширение санкций
Политика, 11:12
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Рябков пообещал Канаде зеркальный ответ на расширение санкций

Москва «очень быстро и зеркально» ответит, если Канада объявит о расширении санкционных списков по вступившему в этой стране 19 октября в силу аналога «закону Магнитского». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова.

По словам Рябкова, ответные меры последуют сразу за ожидаемым объявлением списков российских граждан, которые, «возможно, будут подведены под эти неприемлемые канадские санкции». «Канадцы должны понимать, что мы такого рода нечистоплотные приемы не просто осуждаем, но реагируем так, чтобы для тех, кто пытается создать себе имя на антироссийских провокациях и кто «отличается» этой оголтелой русофобией, чтобы для них тоже возникали определенные последствия в плане соответствующих ограничений с нашей стороны», — пояснил он.

В Канаде закон «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников» (S-226), который является аналогом «закона Магнитского», вступил в силу 19 октября. Он предусматривает санкции в отношении иностранных чиновников, которые подозреваются в коррупции и нарушении прав человека.

После принятия данного закона в нижней палате парламента 5 октября Российское посольство в Канаде называло его «конфронтационным актом» и «продолжением неудачной политики [правительства Канады], которую преследуют русофобские элементы».

В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сказала, что правительство страны поддерживает введение санкций в отношении официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, передает «РИА Новости». Министр пояснила, что такие санкции нужно ввести на основании закона, подобного «акту Магнитского» в США. Это позволит Оттаве изъять имущество и арестовать активы попавших под эти санкции иностранцев.

В середине сентября Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против 32 российских чиновников, которых считают причастными к уголовному преследованию погибшего Сергея Магнитского.

«Акт Магнитского» был принят в США в 2012 году. Он устанавливает персональные санкции против лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за гибель в СИЗО в России юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Этим лицам запретили въезд в США и арестовали там их активы. Американский «список Магнитского» пополнялся новыми фамилиями.

Теги: санкции , Канада , МИД России , Сергей Рябков , «закон Магнитского»
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