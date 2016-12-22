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В корпорации «Энергия» создадут центр разработки программ освоения Луны
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В корпорации «Энергия» создадут центр разработки программ освоения Луны
Технологии и медиа, 05:23
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В корпорации «Энергия» создадут центр разработки программ освоения Луны

В ракетно-космической корпорации «Энергия» планируется создать центр, которой займется разработкой программ по исследованию и освоению Луны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Центр исследований и разработки программ освоения Луны должен собрать весь опыт, который накопила российская космонавтика в лунных исследованиях. Его конечной целью должна стать подготовка пилотируемой миссии на спутник Земли и создание окололунной посещаемой платформы. В то же время в корпорации отметили, что решения о руководителе центра, его штатной структуре и финансировании пока не приняты.

В корпорации «Роскосмос» отметили, что создание подобного центра укладывается в рамки тех соглашений о лунных исследованиях, которые подписала Россия. Они, в частности, и подразумевают совместное строительство окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway. Соглашение о сотрудничестве в ее строительстве «Роскосмос» и НАСА подписали в сентябре. «Проект Deep Space Gateway предполагает интеграцию национальных космических программ по исследованию Луны. Создание такого центра видится вполне логичным, поскольку позволит получить новые данные о спутнике Земли с помощью автоматических межпланетных станций, а также отработать ряд технологий для будущих пилотируемых миссий на поверхность спутника», — цитирует идание сообщение пресс-службы.

Источники издания отмечают, что окончательное решение о создании центра пока еще не принято. если он все же будет создан, первое время он будет финансироваться из бюджета самой РКК «Энергия».

По планам, начало вывода модулей Deep Space Gateway на орбиту должно состояться в 2024 по 2026 год.

Теги: Луна , Космос , РКК «Энергия»
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