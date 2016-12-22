Саакашвили призвал упразднить СБУ и Нацгвардию Украины

Во время выступления на митинге у здания Верховной рады экс-президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призвал упразднить СБУ и Национальную гвардию Украины, сообщает «Страна.ua». Нацгвардию при этом политик назвал «барыжной гвардией».

Саакашвили подчеркнул, что эти структуры действуют в интересах властей страны, а не всей Украины. В частности, Нацгвардия, по мнению политика, защищает «главного барыгу» от граждан страны. «Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть», — заявил он.

Саакашвили обвинил Нацгвардию в чрезмерном финансировании, указав, что на нее тратится в 2,5 раза больше средств, чем саму украинскую армию. Деньги, которые выделяются на эту структуру, политик предложил «отдать украинским гражданам».

Антикоррупционный митинг в Киеве, организованный Саакашвили, начался 17 октября. Участники акции потребовали от Верховной рады, у здания которой они собрались, отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство. 22 октября у здания Рады прошло «народное вече», в рамках которого прошли столкновения митингующих с полицией.