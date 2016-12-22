Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,42 EUR Нал. 68,19 67,62 USD Бирж. 57,48 +0,21 EUR Бирж. 67,74 -0,17 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 5961,75 -47,02 ММВБ 2071,83 -0,04% РТС 1134,45 -0,37% Brent 57,94 +1,06% DJIA 23328,63 +0,71% Nasdaq 6629,05 +0,36% FTSE 7523,23 +0,00%
В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова
Лента новостей
В итальянских Венето и Ломбардия прошли референдумы об автономии 00:58, Политика На выборах в Грузии правящая партия получила более половины голосов 00:23, Политика Mercedes выиграл Кубок конструкторов в «Формуле-1» 00:14, Спорт СПЧ предложит Путину реформы избирательной системы 00:03, Политика В ВТБ назвали «чушью» слухи о связях своих менеджеров с «ФК Открытие» 00:00, Финансы Юрий Соловьев — РБК: «На рынках все движется жадностью и страхом» 00:00, Интервью Мексиканский Interjet заинтересовался российскими лайнерами МС-21 22 окт, 23:45, Бизнес В аварии в Ярославской области погибли три человека 22 окт, 23:38, Общество В Львовской области избили депутата Рады от «Радикальной партии» 22 окт, 23:20, Политика Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 22 окт, 22:53, РБК и Phillips В ХМАО при столкновении трех автомобилей погибли два человека 22 окт, 22:25, Общество Китайский врач рассказала о массовом допинге в олимпийской сборной 22 окт, 21:57, Спорт Британская полиция арестовала захватившего заложников в боулинг-клубе 22 окт, 21:47, Общество Порошенко пообещал жителям Авдеевки добиться ввода миротворцев в Донбасс 22 окт, 21:39, Политика Прямая и явная угроза: успеет ли Каталония объявить независимость 22 окт, 21:37, Политика В Москве задержали двоих полицейских при получении взятки 22 окт, 21:07, Общество Роберто Манчини назвал причины стычки с игроком ЦСКА 22 окт, 20:54, Спорт Президент Чехии заявил о планах назначить премьером миллиардера Бабиша 22 окт, 20:43, Политика При пожаре на рынке в Ростовской области ликвидировали открытое горение 22 окт, 19:56, Общество Особый подход: как банк помог компании-клиенту со значимой сделкой 22 окт, 19:51, РБК и Промсвязьбанк Дамир Джумхур установил рекорд российских теннисных турниров 22 окт, 19:29, Спорт В школе на севере Москвы произошел пожар 22 окт, 19:25, Общество В Англии вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе 22 окт, 19:07, Общество Пожар на хозяйственном рынке под Ростовом-на-Дону локализовали 22 окт, 19:01, Общество Трамп впервые рассказал о помощи Китая в экономическом давлении на КНДР 22 окт, 18:57, Политика ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в чемпионате России 22 окт, 18:41, Спорт Хакеры из Anonymоus атаковали сайты трех министерств Испании 22 окт, 18:32, Общество Навальный прокомментировал решение Собчак пойти на выборы 22 окт, 18:22, Политика
В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова
Дело Серебренникова, 00:59
0
В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова

В немецком Штугарте прошла акция в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом в России, сообщает Deutsche Welle. На фасаде местной оперы был вывешен транспарант с призывом освободить деятеля культуры.

Транспарант с надписью «Free Kirill» появился на фасаде здания перед премьерой оперы «Гензель и Гретхель», над постановкой которой работал российский режиссер.

https://www.instagram.com/p/BajPiY2HA2_/?tagged=freekirill

Опера, с которой сотрудничал Серебренников также создала на своем сайте особый раздел, посвященный ситуации с арестованным режиссером, названный «В центре внимания: Кирилл Серебренников». В разделе опубликован план мероприятий в поддержку режиссера, среди которых несколько спектаклей в его постановке, фильмов и выставок.«Обвинение [против Серебренникова] заключается в том, что он незаконно присвоил государственное финансирование. Это не первое препятствие, которое создали для его работы российские власти. Его аресту предшествовала серия попыток его запугать», — говорится в тексте, описывающем ситуацию с арестом.

Кроме того, на сайте Штутгартской оперы отмечается, что Серебренникову будет предоставлена возможность продолжить сотрудничество с театром после того, как он будет освобожден. В его поддержку выступил директор оперы Йосси Вилер, отметивший, что театр целенаправленно не стал дорабатывать постановку режиссера, показав ее в том виде, до которого до своего ареста успел довести ее Серебренников.

Фигурантам «дела «Седьмой студии» Серебренникова продлили меру пресечения
Общество

О «деле «Седьмой студии», по которому проходит Серебренников, стало известно после обысков в театре «Гоголь-центр» 23 мая. Вначале режиссер проходил по нему как свидетель, однако позднее он был признан подозреваемым и помещен под домашний арест. В поддержку режиссера выступил ряд российских и зарубежных деятелей культуры. 17 октября был опубликован новый список поручителей, среди которых оказались певец Иосиф Кобзон, актеры Олег Басилашвили, Сергей Безруков, Гоша Куценко, режиссеры Павел Лунгин, Станислав Говорухин, музыкант Борис Гребенщиков, продюсер и музыкант Александр Цекало, художник Зураб Церетели и рэпер Oxxxymiron.

Теги: Германия , Штутгарт , Кирилл Сереберенников
Главное
СПЧ предложит Путину реформы избирательной системы Политика
Материалы по теме
Следствие рассказало о скрывающейся в Латвии продюсере «Седьмой студии» Общество
Внука Юрия Визбора вызвали на допрос по делу Серебренникова Общество
Фигурантам «дела «Седьмой студии» Серебренникова продлили меру пресечения Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку