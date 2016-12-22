В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова

В немецком Штугарте прошла акция в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом в России, сообщает Deutsche Welle. На фасаде местной оперы был вывешен транспарант с призывом освободить деятеля культуры.

Транспарант с надписью «Free Kirill» появился на фасаде здания перед премьерой оперы «Гензель и Гретхель», над постановкой которой работал российский режиссер.

https://www.instagram.com/p/BajPiY2HA2_/?tagged=freekirill

Опера, с которой сотрудничал Серебренников также создала на своем сайте особый раздел, посвященный ситуации с арестованным режиссером, названный «В центре внимания: Кирилл Серебренников». В разделе опубликован план мероприятий в поддержку режиссера, среди которых несколько спектаклей в его постановке, фильмов и выставок.«Обвинение [против Серебренникова] заключается в том, что он незаконно присвоил государственное финансирование. Это не первое препятствие, которое создали для его работы российские власти. Его аресту предшествовала серия попыток его запугать», — говорится в тексте, описывающем ситуацию с арестом.

Кроме того, на сайте Штутгартской оперы отмечается, что Серебренникову будет предоставлена возможность продолжить сотрудничество с театром после того, как он будет освобожден. В его поддержку выступил директор оперы Йосси Вилер, отметивший, что театр целенаправленно не стал дорабатывать постановку режиссера, показав ее в том виде, до которого до своего ареста успел довести ее Серебренников.

О «деле «Седьмой студии», по которому проходит Серебренников, стало известно после обысков в театре «Гоголь-центр» 23 мая. Вначале режиссер проходил по нему как свидетель, однако позднее он был признан подозреваемым и помещен под домашний арест. В поддержку режиссера выступил ряд российских и зарубежных деятелей культуры. 17 октября был опубликован новый список поручителей, среди которых оказались певец Иосиф Кобзон, актеры Олег Басилашвили, Сергей Безруков, Гоша Куценко, режиссеры Павел Лунгин, Станислав Говорухин, музыкант Борис Гребенщиков, продюсер и музыкант Александр Цекало, художник Зураб Церетели и рэпер Oxxxymiron.