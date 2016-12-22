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Судебные приставы начнут проверки коллекторов с 2018 года
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Судебные приставы начнут проверки коллекторов с 2018 года
Общество, 14:30
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Судебные приставы начнут проверки коллекторов с 2018 года

Плановые проверки коллекторов Федеральной службой судебных приставов (ФССП) пройдут начиная с 2018 года, заявил в интервью ТАСС директор ведомства Дмитрий Аристов.

Аристов рассказал, что эти проверки войдут в ежегодный план, который формирует Генпрокуратура. «ФССП России будут разработаны планы проведения плановых проверок юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, на 2018 год», — заявил он.

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По словам Аристова, раньше проверки коллекторов проводились только по обращениям граждан. Сейчас, по его словам, в реестр ФССП включено 158 компаний, осуществляющих коллекторскую деятельность.

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Аристов отметил, что за первый год контроля за деятельностью коллекторов было возбуждено 442 дела по ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности). По итогам рассмотрения дел назначены штрафы 152 лицам на общую сумму 5,5 млн руб. Кроме того, по словам Аристова, ведется борьба с так называемыми серыми коллекторами.

Закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» вступил в силу 1 января 2017 года. Он ограничил количество организаций, занимающихся коллекторской деятельностью, теми, кто вошел в реестр ФССП. В частности, ужесточились требования к размеру капитала и их работе. Так, чистые активы коллекторского предприятия не должны быть меньше 10 млн руб. Также оно обязано застраховать свое имущество на ту же сумму на год. Кроме того, коллекторская организация должна иметь техническую инфраструктуру, способную хранить записи телефонных звонков и СМС от должников в течение трех лет. Наконец, коллектор должен иметь официальный сайт.

Коллекторы не должны беспокоить должников в ночное время, а сами звонки должны происходить не чаще раза в сутки. Тем не менее м​икрофинансовые организации (ФО) в июне нашли способ обойти запрет ночных звонков. Как сообщал «Коммерсантъ», для этого с желающими получить кредит отныне заключается специальное соглашение.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), просроченная задолженность физических лиц за 2016 год составила 408 млрд руб.


 

Теги: ФССП , проверки , Коллекторы
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