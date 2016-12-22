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Сирийские курды заявили о контроле над крупнейшим нефтяным полем страны
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Сирийские курды заявили о контроле над крупнейшим нефтяным полем страны
Война в Сирии, 11:57
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Сирийские курды заявили о контроле над крупнейшим нефтяным полем страны

Формирования поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (СДС), ядро которых составляют курдские отряды, заняли нефтяное поле Омар на востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, отряды СДС, состоящие из курдов и арабов, при поддержке авиаударов американской авиации выбили боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) с нефтяного поля, которое являлось основным источником дохода террористов в стране. Поле Омар расположено на восточном берегу Евфрата недалеко от границы с Ираком.

В то же время правительственная армия, взявшая 14 октября при поддержке ВКС России и шиитских проиранских ополчений и штурмом «фактическую столицу» ИГ в Сирии — город Маядин, остановилась в 10 км от этого нефтяного поля. Сирийская армия переправилась на восточный берег Евфрата, но не успела установить контроль над месторождением. Агентство сообщает, что между отрядами СДС и правительственными войсками происходят перестрелки.

Сирийская армия, поддерживаемая Ираном и Россией, и отряды СДС, поддерживаемые США, параллельно наступают в направлении месторождений нефти и газа в провинции Дейр-эз-Зор. Там до войны была сосредоточена большая часть мощностей Сирии по добыче углеводородов. В конце сентября СДС заняли крупнейшее в провинции месторождение газа — Коноко, расположенное на восточном берегу Евфрата, напротив города Дейр-эз-Зор. В то же время сирийская армия завершила деблокаду этого окруженного в течение трех лет города. После занятия Коноко СДС обвинили Россию в авиаударе по своим позициям. В Минобороны России отрицали факт атаки сирийских курдов. После этого в МИД России заявили, что заранее сообщали США, которые поддерживают СДС, о разграничении ведения операций на востоке Сирии. 

Теги: нефть , Сирия , курды , СДС
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