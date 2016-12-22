Картер рассказал о попытке съездить в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном

Экс-президент США и демократ Джимми Картер, занимавший руководящий пост с 1977 по 1981 год, рассказал о попытке стать посланником в КНДР от президента Дональда Трампа для проведения переговоров. Об этом Картер сообщил в интервью газете The New York Times.
Картер заявил, что смог бы поехать в Северную Корею от имени администрации Трампа, чтобы «помочь рассеять растущую напряженность». «Я бы поехал, да», — ответил он репортеру NYT. Как пояснил бывший президент Соединенных Штатов, он обсуждал возможный визит с помощником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, но получил отрицательный ответ.
«Я сказал ему [Макмастеру], что, если понадоблюсь, то я всегда в их распоряжении», — сказал Картер.
Как подчеркивает газета, в середине 1990-ых Картер уже летал в Пхеньян посланником от президента Билла Клинтона, где в том числе заключил соглашение с главой КНДР Ким Ир Сеном о выходе из «первого» ядерного кризиса. Сейчас экс-президент Картер опасается эскалации конфликта, сложившуюся в результате «войны слов» между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
«Они хотят спасти свой режим. А мы сильно переоценили влияние Китая на Северную Корею. В частности, Ким никогда, насколько я знаю, не был в Китае, и они не имеют друг к другу никакого отношения. Вот Ким Чен Ир ездил в Китай и был очень близок к Пекину», — пояснил бывший президент. Он также описал Ким Чен Ына как «непредсказуемого» лидера, который может в ответ на угрозы Трампа «сделать нечто упреждающее», используя ядерное вооружение.
Ранее, 19 октября, Пхеньян пригрозил США нанести «неслыханный» удар в «самый неожиданный момент». Пхеньян также выступил с угрозами и в адрес Южной Кореи, обвинив ее в том, что Сеул, «не видя надвигающейся катастрофы», позволяет размещать на своей территории «стратегические ядерные активы США».
Военные маневры США и Южной Кореи стартовали 16 октября у берегов Корейского полуострова на фоне возрастания напряженности между странами и КНДР. В рамках совместных учений Вашингтон также направил в регион подразделение спецназа.