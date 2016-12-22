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В Канаде произошли столкновения между противниками Трюдо и антифашистами
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В Канаде произошли столкновения между противниками Трюдо и антифашистами
Политика, 08:40
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В Канаде произошли столкновения между противниками Трюдо и антифашистами

В июле В столице Канады Торонто произошли столкновения между протестующими против премьер-министра страны Джастина Трюдо и активистами-антифашистами, четыре человека арестованы полицией. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Как заявляют организаторы демонстрации, прошедшей на площади Натана Филипса, они выражали протест против налоговой политики правительства Джастина Трюдо и направления бюджетных трат. В частности, демонстранты протестовали против многомиллионных компенсаций канадцу пакистанского происхождения Омара Хадра, которого ранее удерживали в американской тюрьме Гуантанамо за убийство военнослужащего армии США в Афганистане.

В ходе протестов демонстранты столкнулись с антифашистскими активистами, которые обвиняли собравшихся в ультра-правых взглядах.и расизме.

Полиция развела две группы людей, одна часть которых выкрикивала анти-расистские, а другая — анти-исламские лозунги. Противники демонстрантов держали в руках символы мира и любви. В результате столкновений одна женщина была ранена, кроме того, совершено нападение на офицера полиции. Четыре человека задержаны сотрудниками правопорядка.

Один из протестующих против политики правительства Трюдо заявил журналистам, что собравшиеся не являются фашистами и расистами. В то же время одна из противниц митинга заявила, что, хотя сейчас протестующие вышли с лозунгами против Трюдо, те же самые люди регулярно открыто выражают ультра-правые взгляды.

Канадский гражданин Омар Хадр, сын одного из приближенных лидера террористического движения «Аль Каеда» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, был захвачен в 2002 году возрасте 15 лет в Афганистане американскими военными. В ходе боя он убил одного из солдат армии США. Хадр был заключен американскую в тюрьму Гуантанамо на Кубе, где содержался до 2012 года. В 2010 году он был признан виновным в убийстве американского солдата и обязан выплатить компенсацию. Хадра репатриировали в Канаду, где он провел остаток назначенного ему срока и досрочно вышел на свободу в 2015 году. В то же время канадский суд посчитал, что приговор не соответствует «базовым принципам справедливости». Хадр должен выплатить $134,2 млн вдове убитого им американского солдата, а также родственникам тех военнослужащих армии США, которых он ранил. Хадр подал иск к правительству Канады с требованием выплатить ему $20 млн «за бездействие» во время его заключения и пыток в Гуантанамо. Правительство Канады решило выплатить ему компенсацию за «моральные страдания» в тюрьме Гуантанамо, где он неоднократно подвергался жестокому обращению. В июле 2017 года правительство Канады постановил выплатить Хадру около $8 млн.

Сам Хадр извинился перед семьями своих жертв и заявил, что отвергает насильственный джихад.

Теги: Канада , аресты , демонстрация , Джастин Трюдо , антифашисты
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