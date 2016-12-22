Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,42 EUR Нал. 68,20 67,64 USD Бирж. 57,48 +0,21 EUR Бирж. 67,74 -0,17 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 6089,00 +102,26 ММВБ 2071,83 -0,04% РТС 1134,45 -0,37% Brent 57,94 +1,06% DJIA 23328,63 +0,71% Nasdaq 6629,05 +0,36% FTSE 7523,23 +0,00%
В МИД исключили восстановление санкций ООН против Ирана
Лента новостей
Патент для НКВД: известные ученые и их изобретения, сделанные в «шарагах» 10:03, Фотогалерея  Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном 09:59, Политика ЦБ предложил рассказывать клиентам НПФ о рисках инвестирования 09:43, Финансы В Польше вступил в действие закон о сносе советских памятников 09:27, Политика У сгоревших складов под Винницей нашли 2,8 тыс взрывоопасных предметов 09:08, Общество Трампа обвинили в намерении скрыть часть документов об убийстве Кеннеди 08:29, Политика В Одесской области военного заподозрили в изготовлении и продаже бомб 08:23, Общество На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,3 07:53, Общество Дипломатический квартал Кабула попал под ракетный обстрел 06:41, Политика Spiegel рассказал о неспособности НАТО отразить возможный удар России 05:47, Политика Рисунок Трампа продали на аукционе за $16 тыс. 05:17, Бизнес Встречавшиеся с сыном Трампа россияне поговорили с комиссией Сената США 04:55, Политика Депутат Рады Добкин заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове 04:41, Политика В Омской области в результате ДТП погибли три человека 03:56, Общество США призвали иракских курдов и Багдад к снижению напряженности 03:18, Политика Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии 02:42, Политика В Афганистане в результате теракта в двух мечетях погибли 72 человека 02:14, Политика В Египте в бою с исламистами погибли 30 полицейских 01:58, Политика Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 358 01:50, Политика Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию по импичменту Трампа 01:16, Политика Больше половины американцев одобрили ужесточение правил ношения оружия 00:40, Общество В Петербурге задержали главу отделения Российского союза молодежи 00:40, Общество Задержанного в Испании по запросу США хакера заочно арестовали в России 20 окт, 23:53, Технологии и медиа Дефицит бюджета США достиг почти $666 млрд 20 окт, 23:32, Экономика Белый дом заявил о продолжении сотрудничества с Москвой по Сирии и КНДР 20 окт, 23:22, Политика Польская полиция не сочла нападение мужчины с ножом в ТЦ терактом 20 окт, 22:32, Общество СМИ сообщили об эвакуации из главного здания МГУ 2 тыс. человек 20 окт, 22:17, Общество Принявшая вызов актеру Марьянову диспетчер скорой лишилась работы 20 окт, 22:16, Общество
В МИД исключили восстановление санкций ООН против Ирана
Война санкций, 10:07
0
В МИД исключили восстановление санкций ООН против Ирана

Москва исключает любую возможность восстановления санкций ООН в отношении Ирана. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению ядерного оружия, передает «РИА Новости».

«В условиях, когда Иран выполняет все свои обязательства (в рамках соглашения по ядерной программе, — прим. РБК) мы исключаем любую возможность восстановления санкций по линии СБ ООН», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что Москва не сомневается в том, что Тегеран «строго и добросовестно выполняет все условия» договоренности по его ядерной программе. «Это включает и вопросы доступа на интересующие агентство (МАГАТЭ, — прим. РБК) объекты в Иране в контексте применения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях», — сказал Рябков. Он напомнил, что об этом «публично» заявлял генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

В октябре американский президент Дональд Трамп представил стратегию США по противодействию Ирану, которая предлагает вести против Исламской республики санкции. Трамп полагает, что Тегеран не соблюдает условия ядерной сделки, потому что не пускает инспекторов на свои ядерные объекты и не снижает число центрифуг, которые используются для обогащения урана. Также, по мнению Вашингтона, Иран поддерживает террористические организации «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в России). Трамп подчеркнул, что США также хотят противодействовать угрозам со стороны Ирана в виде баллистических ракет и другого «асимметричного оружия».

Сомнительная сделка: чем могут обернуться новые претензии США к Ирану
Мнение

В ответ на такие заявления американского лидера, глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если США введут санкции. Однако, президент Ирана Хасан Роухани сказал, что его страна остается приверженной соглашению, но продолжит расширять свою баллистическую программу.

Командующий военно-космическими силами Ирана заявил, что производство баллистических ракет не будет останавливаться ни при каких обстоятельствах, «даже если вокруг страны будут выстроены стены». Он подчеркнул, что создание ракетного арсенала является национальным и внутренним дело Ирана.

Теги: МИД , Иран , Иранская ядерная программа , Санкции
Главное
Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном Политика
Материалы по теме
Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном Политика
Михаил Троицкий Сомнительная сделка: чем могут обернуться новые претензии США к Ирану Мнение
Нетаньяху заявил о поддержке стратегии Трампа по противодействию Ирану Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку