В МИД исключили восстановление санкций ООН против Ирана

Москва исключает любую возможность восстановления санкций ООН в отношении Ирана. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению ядерного оружия, передает «РИА Новости».

«В условиях, когда Иран выполняет все свои обязательства (в рамках соглашения по ядерной программе, — прим. РБК) мы исключаем любую возможность восстановления санкций по линии СБ ООН», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что Москва не сомневается в том, что Тегеран «строго и добросовестно выполняет все условия» договоренности по его ядерной программе. «Это включает и вопросы доступа на интересующие агентство (МАГАТЭ, — прим. РБК) объекты в Иране в контексте применения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях», — сказал Рябков. Он напомнил, что об этом «публично» заявлял генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

В октябре американский президент Дональд Трамп представил стратегию США по противодействию Ирану, которая предлагает вести против Исламской республики санкции. Трамп полагает, что Тегеран не соблюдает условия ядерной сделки, потому что не пускает инспекторов на свои ядерные объекты и не снижает число центрифуг, которые используются для обогащения урана. Также, по мнению Вашингтона, Иран поддерживает террористические организации «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в России). Трамп подчеркнул, что США также хотят противодействовать угрозам со стороны Ирана в виде баллистических ракет и другого «асимметричного оружия».

В ответ на такие заявления американского лидера, глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если США введут санкции. Однако, президент Ирана Хасан Роухани сказал, что его страна остается приверженной соглашению, но продолжит расширять свою баллистическую программу.



Командующий военно-космическими силами Ирана заявил, что производство баллистических ракет не будет останавливаться ни при каких обстоятельствах, «даже если вокруг страны будут выстроены стены». Он подчеркнул, что создание ракетного арсенала является национальным и внутренним дело Ирана.