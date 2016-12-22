США призвали иракских курдов и Багдад к снижению напряженности

Госдепартамент США призывает Багдад и иракских курдов к «снижению напряженности», заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт в опубликованном в Twitter пресс-релизе дипведомства.

​Как следует из документа, США «озабочены» столкновениями между курдскими формированиями и силами безопасности Ирака в районе населенного пункта Алтун Купри на севере Ирака. В госдепартаменте утверждают, что «мониторят» ситуацию. «Мы призываем все стороны прекратить насилие и провокационные действия, а также координировать свои передвижения для того, чтобы установить спокойствие», — говорится в заявлении

Госдепартамент призвал правительство Ирака ограничить передвижения федеральных сил страны на спорных между Иракским Туркменистаном и Багдадом территориях, чтобы «избежать недопонимания и дальнейших столкновений». «Мы воодушевлены данными премьер-министром Ирака Хайдером Джавадом Аль-Абади инструкциями, которые он дал федеральным силам, чтобы защитить граждан Иракского Курдистана и избежать провоцирования конфликта». — подчеркнули в заявлении.

В Госдепартаменте призвали Ирак и Эрбиль к сотрудничеству на спорных территориях, до тех пор, пока их статус не будет урегулирован. «Соединенные Штаты привержены единству, стабильности, демократии и федерализму в Ираке, а также сохраняют свои обязательства по отношению к Иракскому Курдистану как к неотъемлемой части Ирака», — заключили в американском дипведомстве.

Ранее сообщалось, что 20 октября поступали сообщения о столкновениях курдских формирований пешмерга с иракской армией, силами безопасности и шиитскими ополченцами в районе города Киркук — центра нефтеносного района на севере страны. Киркук, являющийся спорной территорией между Эрбилем и Багдадом, находился под контролем курдов с 2014 года, после бегства иракской армии из-за наступления террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). 16 октября курдские формирования без боя покинули Киркук. 18 октября иракская армия заняла населенный курдами район провинции Найнава. Курдские формирования также покинули другие спорные с Ираком районы, в частности, вокруг города Синджар.

Ситуация вокруг Иракского Курдистана обострилась после проведения референдума о независимости региона от Багдада 25 сентября. Согласно результатам плебисцита, большинство курдов проголосовало за отделение от Ирака. Багдад, Анкара и Тегеран негативно восприняли этот шаг. Иран перекрыл границу с Иракским Курдистаном, Турция — воздушное пространство. Ирак начал наступление армии, сил безопасности и формирований шиитских добровольцев на спорных с Эрбилем территориях.