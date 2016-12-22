Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре положительно оценили реализацию Астанинских соглашений по Сирии, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Как следует из текста сообщения, главами двух государств «выражено удовлетворение» нынешним развитием российско-турецкого сотрудничества «по различным направлениям». Президенты отметили, что заключенные на встрече в верхах в Астане 28 сентября договоренности «успешно реализуются». «Обсуждены перспективы проведения очередной, седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября 2017 года. Затронуты практические вопросы дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации в Сирии». — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, положительная оценка дана также сотрудничеству в экономической сфере. Как заключается в сообщении Путин и Эрдоган условились «продолжать личные контакты».
В конце сентября помощник президента России Владимир Кожин подтвердил слова турецкого президента о получении аванса за поставку новейших российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По данным РБК, за каждый дивизион Анкара согласилась заплатить $500 млн. 13 октября Эрдоган заявил, что Турция рассматривает вопрос переговоров о покупки разрабатываемой перспективной системы ПВО С-500 у России. Кроме того, турецкий президент рассчитывает получить технологии для производства комплексов С-400, часть характеристик которых до сих пор засекречена. В то же время российская сторона заявляет, что речь идет только «о поставке готовых вооружений».