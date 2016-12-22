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ВТБ докапитализирует украинскую «дочку» на 5,6 млрд руб.
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ВТБ докапитализирует украинскую «дочку» на 5,6 млрд руб.
Бизнес, 21:46
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ВТБ докапитализирует украинскую «дочку» на 5,6 млрд руб.

Совет директоров ВТБ на заседании 20 октября принял решение докапитализировать дочерний банк на Украине на 2,6 млрд гривен (5,6 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Уставный капитал «дочки» будет увеличен «путем размещения дополнительных простых акций». Для этого будут приобретены чуть более 25 млрд простых акций.

Ранее ВТБ принял решение докапитализировать дочерний банк в Армении на сумму около 1,2 млрд руб. Кредитная организация намерена увеличить уставный капитал Банка ВТБ (Армения) на сумму не более 10 млрд армянских драмов. Для этого ВТБ приобретет немногим более 925 тыс. акций «по цене, определяемой в соответствии с законодательством Республики Армения и уставом ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».

Теги: Украина , докапитализация , Банк ВТБ
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