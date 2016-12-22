Помощник Путина заявил об отсутствии у Telegram иммунитета против законов

У мессенджера Telegram не будет «иммунитета от исполнения российских законов». Об этом «РИА Новости» рассказал помощник президента России Игорь Щеголев.
«Общий принцип такой: есть законы, их надо исполнять», — подчеркнул помощник президента в ответ на вопрос, будет ли прекращена работа Telegram в России. За более детальной информацией Щеголев посоветовал обратиться к надзорным органам.
В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил создателю мессенджера Павлу Дурову и администрации приложения блокировкой Telegram в России. Такие меры могли быть приняты после того, как Telegram отказался предоставить Роскомнадзору данные для внесения в «реестр организаторов распространения информации».
В ответ Дуров назвал грозы регулятора парадоксальными. По его словам, блокировка Telegram «со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов». В конце июня Дуров согласился предоставить данные Роскомнадзору для внесения в соответствующий реестр.
В июле президент Владимир Путин подписал закон о запрете анонимайзеров, VPN-технологий и сервисов. В октябре Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами и Telegram.
В октябре мировой суд Мещанского района Москвы признал компанию-разработчика мессенджера Telegram Messenger LLP виновной в том, что она не предоставила ФСБ данные для декодирования сообщений пользователей. Суд также постановил оштрафовать компанию на 800 тыс. руб. Ранее Дуров говорил, что требования ФСБ к мессенджеру нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.В середине октября министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что ситуация вокруг Telegram в России «выделена маркером». Он призвал обратить внимание на «крупных зарубежных игроков, таких как WhatsApp, Viber, Facebook, Google». В Кремле считают, что блокировка Telegram не находится в повестке дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока речь о блокировке мессенджера «не идет».