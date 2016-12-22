Сотрудники ФСБ задержали руководителя подразделения МВД по Москве

В Москве в пятницу, 20 октября, сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности МВД задержали руководителя одного из подразделений главного управления МВД по Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве в рамках проведения оперативных мероприятий получили информацию о злоупотреблении должностными полномочиями руководителем одного из подразделений ГУ МВД России по г. Москве», — говорится в сообщении.

Источник РБК в главном управлении МВД по Москве отметил, что оперативники задержали заместителя начальника управления тылового обеспечения Дмитрия Кошелева.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный при приеме работ, выполненных сторонней организацией в рамках госконтракта, подписал акт об их выполнении, хотя заведомо знал, что работы были сделаны не до конца.

Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). «Подозреваемый задержан. Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом», — сообщили в ведомстве.