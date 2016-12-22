Коалиция во главе с США подтвердила полное освобождение Ракки от ИГ

Антитеррористическая коалиция во главе с США подтвердила полное освобождение сирийского города Ракки от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом говорится в заявлении на сайте коалиции.
В освобождении города принимали участие оппозиционные «Сирийские демократические силы» (СДС), поддерживаемые коалицией. По словам командующего операцией США против ИГ, генерал-лейтенанта Пола Фанка, освобождение Ракки еще не означает полной победы над террористами в Сирии.
«Мы по-прежнему боремся с остатками ИГ в Ираке и Сирии. Мы и дальше будем продолжать оказывать гуманитарную помощь и помогать тем гражданам, которые пострадали от жестокой оккупации», — сказал Фанк, добавив, что «решающая битва» еще впереди.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) 17 октября сообщал о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ. Эти данные подтвердил пресс-секретарь СДС Талал Сило. Он отметил, что город на 99% очищен от террористов. На следующий день, 18 октября, телеканал CNN опубликовал снятую с беспилотника видеозапись с руинами Ракки.